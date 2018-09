Egyes helyeken már elkezdődött az utak helyreállítása Királyhelmecen

Királyhelmec | A város egyes részein már elkezdődött azoknak az utaknak a helyreállítása, melyek burkolatát a csatornázási munkálatok miatt bontották fel.

A beruházás tavaly év végén kezdődött, a Kelet-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat (Východoslovenská vodárenská spoločnosť) a város egész területén kiépíti a csatornahálózatot. A majd 20 millió eurós fejlesztés keretében olyan munkálatokat végeznek el, melyek lehetővé teszik mind a gravitációs rendszerű, mind a kényszeráramoltatású rendszerek működését. Az új csatornahálózatnak nemcsak a csővezetékeit fektetik le, hanem szivattyúkat is beépítenek a rendszerbe, és a közeli szennyviztisztító állomást is bővítik.

Balogh Csaba, a városi hivatal vezetője lapunknak elmondta, bár a munkálatok még folynak, egyes részeken a kivitelező már megkezdte az utak újraburkolását. A helyreállítás azokban az utcákban kezdődhettek el, ahol a csatornahálózat kiépítése már befejeződött, illetve ahol a leülepedett földréteg is alkalmassá vált az útburkolat cseréjére. Egyes helyeken csak a felbontott sávot aszfaltozzák vissza, ám ahol csak lehet, teljes szélességében új aszfaltréteg kerül az utakra. Ennek eldöntését elsősorban az utca forgalma befolyásolja, másrészt pedig arra is odafigyelnek, hogy az egyébként is rossz állapotban lévő utakon ne csak az eredeti állapotot állítják vissza, hanem valódi felújítás történjen.

Folytatódnak azok a lakossági fórumok is, melyeken Pataky Károly polgármester, Balogh Csaba hivatalvezető, az önkormányzati képviselők, a hivatal munkatársai, valamint a beruházók részvételével az építkezés helyszínein tájékoztatják a polgárokat a 2019 szeptemberében befejeződő beruházás részleteiről.