Egy lépéssel közelebb a biztonságos Széplak utca

Több intézkedés bevezetésével igyekszik biztonságosabbá tenni a főváros a Széplak utcát, valamint a környékbeli tereket. Az állami- és a városi rendőrség mellett a szórakozóhelyek üzemeltetőinek segítségére is számítanak.

Részben módosul a városi rendőrség működése, több lesz a kamera a központban, valamint a kutyás járőröket is bevetnek, július végén megnyithat a városi rendőrség állomása a Széplak utcán, képzésre hívják a vendéglátóhelyek személyzetét és vezetőit.

Matúš Vallo Pozsony főpolgármestere leszögezte, hogy hónapok óta dolgoznak a Széplak utca és környékének biztonságosabbá tételén, így nem elsősorban az elmúlt napok erőszakos bűncselekményei miatt vezetik be a rendelkezéseket. Vallo azonban elismerte, hogy tarthatatlan a helyzet a forgalmas utcán és a Hurban, valamint a Kollár téren. A város vezetése tavasszal egy online kérdőíves felmérést végzett, amelyből kiderült, hogy a válaszadók fele tanúja volt már szóbeli, vagy fizikai konfliktusnak a Széplak utcán, ezért nem érzi biztonságosnak a környéket.

“Az a célunk, hogy mindenki biztonságban érezze magát a városban, ez a jó kapcsolatok és a jó hangulat alapja” - véli Vallo.

Tavasztól több a városi rendőr a környéken, pénteken és szombaton egy órával tovább, este nyolctól reggel hétig lesz fokozott rendőri jelenlét az utcán. A Széplak utca középén rendőrállomást nyitnak, ahol élő kapcsolatot akarnak kiépíteni a lakosokkal, bármikor megkereshetik a rendőröket, panaszt tehetnek csendháborítás, vagy egyéb konfliktus miatt. A városi rendőrökből egy speciális készenléti egységet alakítanak ki, folyamatosan képezik majd a járőröket és a környékbeli szórakozóhelyek személyzetét is. A képzés fontosságát Marek Gajdoš a városi rendőrség parancsnoka is hangsúlyozta. Gajdoš elismerte, hogy kevés a városi rendőr Pozsonyban, az ajánlott 1000 helyett itt 1600 lakosra jut egy városi rendőr. A parancsnok szerint azonban a képzések által elérhető, hogy az állomány korlátozottsága ellenére hatékonyabb legyen a bevetés. Az állami rendőrök is speciális felszerelést kapnak, amelyet már korábban tesztelt a rendőrség. Andrián Pavlík a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság igazgatója elmondta, hogy GPS-szel ellátott adóvevővel szerelik fel a rendőröket, amelynek köszönhetően láthatják, merre járnak a gyalogosjárőrök. A rendőrség a Centrum akcióval igyekszik biztonságosabbá tenni a központot. Pavlík felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség csak a Széplak utca biztonságáért felelős partnerek egyike.

“Nyitottak és készek vagyunk az együttműködésre” - mondta az igazgató.

A turisták és a helyiek együttélésével kapcsolatban Vallo megjegyezte, hogy kompromisszumos megoldásra törekednek, amely valamennyi érintett fél számára kielégítő. Iveta Chovancová a főpolgármester biztonságért és kábítószer-politikáért felelős megbízottja kiemelte, hogy a fiatalokra is nagyobb figyelmet fordítanak majd. A rendőrség tegnap azt is közölte, hogy garázdaság és köztisztviselő elleni támadás ügyében vádat emeltek a 34 éves Martin H. ellen, akit péntek délután megsebesítette a pénzügyminisztérium egyik alkalmazottját, betörte az épület ablakát és késsel fenyegette a járókelőket, valamint az egyik rendőrt. A férfit a Széplak utcán, csak lövésekkel sikerült feltartóztatni, állapotáról nem adtak tájékoztatást. A bevetést, amelyben egy 14 éves lány is megsérült, a belügyminisztérium vizsgálja.