Ebben a kórházban új módszerrel mentik a koronavírusos pácienseket!

A kassai Kelet-Szlovákiai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete már a pandémia kezdete óta a legkritikusabb állapotban lévő betegeket kezeli. Jelenleg négy páciensük van, akik közül ketten mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Egy személyt pedig ECMO-kezeléssel (extracorporalis membránoxigenizáció) gyógyítanak. De miről is van szó?

Štefan Lukačín, a VÚSCH főigazgatója a Plus 1 deň napilapnak elmondta, hogy ahol még a "klasszikus" mesterséges lélegeztetés sem elegendő a szervezet megfelelő oxigénszintjének biztosításához, ott ez a modern eszköz emberi életeket menthet. "Az kezelés a szív és a tüdő ideiglenes helyettesítésére szolgál. Korábban már használtuk, amikor a beteg szíve leállt, most pedig egy világjárvány idején a súlyos tüdőkárosodás esetén is alkalmazható. Ez az eszköz ideiglenesen képes helyettesíteni a beteg szívét és tüdejét" - közölte Lukačín.

Nézzük, hogy is néz ki egy ilyen kezelés!

