Nem sokkal 13 óra után csőtörés történt Galántán a Kodály Zoltán utcában. A feltörő ivóvíz elöntötte a területet. Szünetel az ivóvízellátás a Kodály Zoltán utcán kívül a Hviezdoslav, a Priemyselná utcában, a Nová Doba és a Zornička lakótelepen. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Mária Kilácskóová városi szóvivő 14 órakor lapunkat arról tájékoztatta, a Nyugat – Szlovákiai Vízművek alkalmazottai próbálják megtalálni a víz forrását.

„A víz erős sugárban tör fel folyamatosan, ezért a szakemberek a vízvezeték egyes szakaszainak lezárásával próbálják megtalálni a probléma forrását. A Bysprav távhőszolgáltató az érintett utcákon kívül a Posta és a Park utcában jelentette, hogy nincs víz, illetve a lakosoktól további utcákról is tudunk, azonban előfordulhat, hogy ezekben a lezárások miatt nincs vízellátás. Biztonsági okokból három fát ki kellett vágni, mert a víz annyira alámosta a gyökereiket, hogy idő kérdése volt, mikor dőlnek ki. Az utcában az áramellátás is szünetel, mivel az oszlopokat is elöntötte a víz”