Csőtörés miatt több mint hatezren maradtak ivóvíz nélkül

Zsigárd | Három falu maradt ivóvíz nélkül egy csőtörés miatt. Hétfő hajnalban megrepedt a fő vízvezeték a vágsellyei járásbeli Zsigárdon. A meghibásodás miatt a szomszédos Királyrévben és Nádszegen is szünetel a vízellátás.

Baranyai Alajos Zsigárd polgármestere lapunknak elmondta, hogy hétfő hajnalban elrepedt a főnyomócső. “A Nyugat-Szlovákiai Vízművek körülbelül fél öttől dolgoznak a hiba elhárításán” - nyilatkozta a polgármester. Hozzátette, hogy több mint negyvenéves vezeték repedt el. Az alapiskola és a templom mellett már kisebb tó keletkezett.

A meghibásodás miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. Délelőtt Királyrévbe és Nádszegre is tartálykocsival szállítottak vizet, ugyanis ide is Zsigárdon keresztül érkezik az ivóvíz. “A község értesítette a szolgáltatót. A szerződés értelmében a vízszolgáltatónak gondoskodnia kell a lakosság ellátásáról” - közölte Kacz Éva, Nádszeg polgármestere. A múlt héten hasonló gond miatt szünetelt a vízellátás a faluban, ezt azonban már helyreállították a vízművek. “Kellemetlen arra eszmélni, hogy hétfő reggel hiába engedem meg a csapot, nem folyik belőle víz. Szerencsénk volt, mivel a múlt heti korlátozás miatt maradt még vízkészlet, így most azt használtuk fel. Öblítésre pedig a kútból húztunk vizet” - mondta az egyik nádszegi lakos.

Megkerestük a Nyugat-Szlovákiai Vízműveket is, e-mailben elküldött kérdéseinkre azonban még nem kaptunk választ. A községek tájékoztatása szerint kora délután helyreáll a vízellátás.