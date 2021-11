Čaputová Komáromban: Szlovákiának egyenletesen kell fejlődnie

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerdán több helyszínt is felkeresett Komáromban, amely során a helyi élet felhőtlenebb oldala ugyanúgy érdekelte, mint az önkormányzatok által felhozott krónikus problémák.

Komárom | Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerdán több helyszínt is felkeresett Komáromban, amely során a helyi élet felhőtlenebb oldala ugyanúgy érdekelte, mint az önkormányzatok által felhozott krónikus problémák.

Reggel kilenc órakor csípős hidegben érkezett a komáromi nagypiacra a köztársasági elnök, ahol Keszegh Béla polgármester fogadta. Egy „jó napot” erejéig magyarul is üdvözölték egymást. Az érkezés után egy futó incidensre is sor került, ugyanis közvetlenül a piac bejáratánál egy férfi szlovákul kiabálva „Szlovákia szégyenének” nevezte az államfőt, aki azonban zavartalanul vegyült el a piaci árusok között. Sokukkal szóba elegyedett, s nem egy standnál ajándékot is kapott tőlük.

„Kellemes volt. Főként helyi termékeket – zöldséget, gyümölcsöt és más javakat, például méztermékeket – áruló termelők tartózkodtak kint. Nagyon kedves kezdete volt ez a város meglátogatásának” – mondta körútja végén Čaputová. Később komáromi önkormányzattól is méhészeti készítményeket kapott ajándékba.

„Örültem nekik, mivel a piacon is több méhész volt kint. Ez a téma közel áll hozzám, mert az elnöki palotában három méhcsaládunk van, úgyhogy tudtam velünk konzultálni egy kicsit arról is, hogy milyen hozamuk volt”

– tette hozzá.



A régió gondjai

Az államfő ezt követően a komáromi városházán találkozott a régió polgármestereivel, mivel a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának Komáromi járási szervezete hívta meg a Komáromba.

Az ülésen először a disznófarmok jelentette környezeti kockázatról esett szó, amelyet Horváth Árpád gútai polgármester vezetett fel. „Felhívtuk a figyelmet arra, hogy komplex megoldásra van szükség, mert Gútán és a szomszédos településeken nincs erre garancia. Elnök asszony felkészült volt, javasolta, hogy a területrendezési terveken keresztül mindenki próbálja megtenni azt, ami lehetséges. Ugyanakkor ő is érezte annak szükségét, hogy központi rendelkezések is kellenek ahhoz, hogy ne legyenek esetleg olyan kis falvak, ahol mégis megengedik a sertésfarmok létrehozását“ – mondta lapunknak az ülés után Keszegh Béla. Az államfő elmondta, örömére szolgál a valósan vagy potenciálisan érintett városok és községek nagyon észszerű és hatásos módon viszonyulnak a problémához, amely kihatással van a csallóközi vízkészlet épségére is.

„Biztosítottam őket, hogy az egyes tárgyalásokon a kormányfőhelyettessel együtt nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a települések e jogköre semmilyen módon ne gyengüljön”

– utalt a területrendezési tervekben rejlő jogi lehetőségekre. Hangsúlyozta, ami őt illeti, bizonyosan figyelni fog arra, hogy ne kerüljön sor a vonatkozó jogszabályok értelmetlen vagy alkotmányellenes módosítására.

Arányosság, szúnyogok

A közúti és vasúti infrastruktúra kapcsán Keszegh Béla beszélt a régióban tapasztalható hiányosságokról, illetve arról, hogy az EU-s forrásokból, ill. a Helyreállítási Alapból is kaphatna ilyen célra pénzeszközöket a környék, amelyeknek viszont mindenképpen az országos szintű igazságos elosztására lenne szükség. „Elnök asszony egyetértett abban, hogy itt a régióban igazságtalanul elmaradottnak számít az útfejlesztés. A miniszterelnököt és a kormányt abba az irányba próbálja majd terelni, hogy az elosztás során minél több pénz jusson ide, tehát hogy ne csak Pozsonyban döntsenek erről, s hogy a régiók is nagyobb szerepet kapjanak“ – fejtette ki a polgármester.

A köztársasági elnök egyébként látogatása végén elmondta, különösen fontosnak tartja felkeresni az olyan országrészeket, mint Dél-Szlovákia, amelynek jelenleg nincs képviselete a parlamentben.

„Nagyon fontos arra gondot viselnünk, hogy Szlovákiának egyenletesen kell fejlődnie”

– hangsúlyozta.

A polgármesterekkel való találkozó további jelentős témája volt a szúnyogirtás kérdése. A településvezetők ezt szerint központilag kéne kezelni, valamint elmondták, környezetvédelmi szempontból a biológiai alapú gyérítést részesítenék előnyben, amelyhez viszont szükség van egy központilag koordinált monitoringra is. „Azt mondta, teljességgel egyetért ezzel, s ezzel kapcsolatban tárgyalni fog a környezetvédelmi miniszterrel“ – nyilatkozta lapunknak Keszegh Béla.

A találkozón Molnár Zoltán naszvadi polgármester felvetette azt is, hogy a turizmus területén – ami egy nagy szektornak számít – szívesen látnának több támogatást. Ehhez kapcsolódva Domin István izsai polgármester pedig a falu területén található római katonai táborról, valamint a frissen elnyert világörökségi címről számolt be az államfőnek, s egyúttal meg is hívta a községükbe Zuzana Čaputovát.



Oktatás, civilek, művelődés

A köztársasági elnök még a városházán helyi civilekkel is beszélgetett. „Nagyon kedves és figyelmes volt. Érdeklődött arról, hogy mennyire tudjuk zavartalanul végezni a tevékenységünket. Rákérdezett a szlovák-magyar mindennapi kapcsolatokra is, és arra, hogy miként látjuk az ország helyzetét” – mondta az Új Szónak a találkozón részt vevő Urbán Péter, a TANDEM nonprofit szervezet igazgatója.

Zuzana Čaputová meglátogatta a Selye János Egyetemet is, ahol annak vezetőségével és alkalmazottaival találkozott, valamint ezt követően a diákok egy csoportjával.

„Nagyon örülök annak, hogy jól mennek az egyetem dolgai, hogy van itt érdeklődés a továbbtanulásra”

– összegezte a benyomásait az államfő. „Tárgyaltunk a felsőoktatást érintő kérdésekről is. Tájékoztattuk őt arról, hogy mi is támogattuk a Szlovák Rektori Konferencia, a Felsőoktatási Tanács és a Hallgatói Tanács kezdeményezését, s hogy számunkra melyek azok a pontok a felsőoktatási törvényben, amelyek problémát jelentenek. Ő és mi is azt várjuk, hogy véget érjen a tárcaközi egyeztetés, mivel vannak már olyan pontok, amelyekben engedett a minisztérium. Meg kell várni, milyen lesz a benyújtott törvénytervezet, annak függvényében tudunk véleményt alkotni“ – nyilatkozta lapunknak Juhász György rektor.

A köztársasági elnök végül a Matica slovenská helyi székházában találkozott az ott működő Dramaťák színjátszó csoport tagjaival, végezetül pedig az Egressy Béni Városi Művelődési Központot is felkereste. Utóbbi helyszínen tartott egy rövid sajtótájékoztatót, amely során kiemelte, hogy a VMK-ban biztosítottak a magyar kisebbség művelődésének feltételei.

„Mindkét intézmény azt bizonyítja, hogy a sokféleség és a változatosság olyasmi, amely kölcsönösen gazdagít”

– összegezte tapasztalatait az államfő.

A köztársasági elnök az az Egressy Béni Városi Művelődési Központ főépülete előtt tartott sajtótájékoztatón - Vataščin Péter felvétele