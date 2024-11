Akár három év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a 25 éves férfit, aki rátámadt a Markíza riporterére

Egyre közeledik az az idő, amikor Szlovákiában már a gyógyszertárakban is igényelni lehet a influenza elleni védőoltást. Az erről szóló törvénymódosítás, amely szerint a gyógyszerészek is olthatnak majd influenza ellen, 2024. január elseje óta van érvényben, ám még mindig hiányzik az utolsó lépés, az, hogy a kormány elfogadja az ez irányú képzésről szóló rendeletet. Pozsonyban a belvárosi patinás Salvátor gyógyszertárban nemrég oltották be azokat a személyeket, akik hosszú ideje szorgalmazták ezt a törvénymódosítást. Ezzel szerettek volna rámutatni az influenza elleni védőoltás fontosságára, és szerették volna ösztönözni az embereket: kövessék példájukat.