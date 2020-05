Bősön jóval több elsős lesz szeptemberben

Április végéig tartott a beiratkozás az alapiskolákban. Csak két dunaszerdahelyi magyar iskolában van túljelentkezés. A többi intézményben inkább átlagosak az eredmények.



Átlagos eredmény



A nagymegyeri Bartók Béla Alapiskolába 61 leendő kis elsőst írattak be a szüleik. Soóky Marián igazgató szerint átlagosnak mondható az eredmény, annak ellenére sem maradt el az érdeklődés, hogy a járvány miatt nem teljesen a tervek szerint sikerült lebonyolítani a beíratási kampányt. „Az iskola beiratkozási programja keretében az óvodában is tartunk szülői értekezletet. Az elsősök személyesen adják át a meghívót a leendő diákoknak. Az Elsős leszek kézikönyvben is bemutatjuk az iskolánkat, hasznos információkkal szolgálunk a szülőknek, és a gyerekeknek. A járványhelyzet miatt idén ezt postán kézbesítettük? – közölte Soóky Marián. A beíratott óvodások nagy többsége nagymegyeri. Az igazgató ezt azzal is magyarázza, hogy a város körzetében több teljes szervezettségű iskola van. A szülők 63 százaléka élt az online jelentkezés lehetőségével, a többiek a kijelölt napokon személyesen íratták be csemetéjüket az intézménybe.



Bősön több lehet az elsős



Szeptemberben az ideinél 12-vel több elsős kezdheti meg az új tanévet az Amade László Alapiskolában Bősön. „Nagyon örülünk, mert 49 leendő diákot írattak be az iskolánkba, az idei 37 elsőshöz képest ez jelentős növekedés” – számolt be az eredményekről Sebő Renáta igazgató. Hozzátette, elképzelhető, hogy két nagy létszámú osztály nyitása helyett három, alacsonyabb számú csoportban kezdhetik meg tanulmányaikat a legifjabb diákok. A beíratottak közül 11-en a környékbeli falvakból választották a bősi iskolát. Az intézményben háromféle lehetőséget kínáltak a szülőknek, személyesen, valamint online is beírathatták a gyerekeiket, az iskolák bezárását megelőzően az óvodákba eljuttatott űrlapokat kitöltve is jelezhették a szándékukat. „Egy nap az iskola udvarán gyógypedagógussal közösen fogadtuk a szülőket, a szakember a gyerekek iskolaérettségéről is kérdezte őket. Körülbelül egyharmaduk választotta az online felületet” – folytatta az igazgatónő.



Tervezett beruházások



Egyelőre Nagymegyeren és Bősön sem mondtak le az idei tanévre tervezett fejlesztésekről. A Bartók Béla Alapiskolában idén valósíthatják meg azt a 170 ezer euró értékű projektet, amelyre még tavaly kapott támogatást a nagymegyeri intézmény. „Öt szaktanterem felújításáról szól a projekt, teljesen új biológia-, fizika-, politechnika-, angol- és informatikatermet alakítunk ki az iskolában. Tavaly a közbeszerzési eljárás miatt eltolódott, de bízom benne, hogy idén elkészül a beruházás” – mondta Soóky Marián. Az iskolában kisebb léptékű felújításokkal is számolnak, folytatnák az öltözők rekonstrukcióját is. Hetven éve alapították meg az intézményt, a május végi jubileumi ünnepség elmarad a vírus miatt, de az igazgató abban bízik, hogy ősszel méltóképpen megünnepelhetik az évfordulót. Bősön számítástechnikai központot alakítanának ki, de a járvány átírhatja a terveket. „Egyelőre nem tudjuk, marad-e rá pénz. Fontosnak tartottuk, hogy legyen egy készletünk fertőtlenítőszerből és maszkból, ha az iskolába érkező gyerek otthon felejtené a sajátját. Valamilyen formában biztos lesz negatív anyagi következménye a jelenlegi időszaknak” – véli Sebő Renáta.



Mindkét iskolában fejlesztéseket terveztek az idei tanévre, nem tudni, milyen hatással lesz ezekre a járvány.

