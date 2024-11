Az alapiskola épületének javítását sürgetik, egyszerre több komoly problémával is küzdenek

Az ülést a város intézményvezetőinek jelentésével kezdték. A már korábban a leadott dokumentumokhoz a képviselők kérdéseket, megjegyzéseket is hozzáfűzhettek.

Azonnali javítások szükségesek

Hodosi Tibor képviselő, a Prevenciós és védelmi bizottság elnöke a Bartók Béla Alapiskola épületének és fűtési rendszerének aktuális állapotáról érdeklődött. A plénumon a jelentéseket beadó intézményvezetők is jelen voltak. Csepi Katalin, megbízott igazgatónő válaszaiban részletezte a legfontosabb javításokat, melyek az elmúlt évben történtek és amik a jövőben feltétlenül szükségesek. Hodosi Tibor külön rákérdezett a tetőre, ahol nagyobb esőzéseknél befolyik a víz. Az iskola az eddig elvégzett javítások számláit már kifizette, de a város felé egyelőre még nem nyújtotta be visszatérítési kérelmét az összesre, ugyanis további hibák merültek fel. Az önkormányzat jelenleg is tárgyalásokat folytat a biztosítóval.

„Felmerültek olyan hibák, amiknek a megoldásával nem tudtunk várni. Ezeket azonnal orvosoltuk, a javításokat elvégeztük, a számláit kifizettük. A biztosító ellenőrzéséből az derült ki, hogy ezek a hibák az építkezéskor nem megfelelően elvégzett munkák hozadékai. A tető bádogozása rozsdás, ezt a tél előtt mindenképpen meg kell oldanunk, mert ömlik be rajta a víz”

– mondta el Csepi Katalin. Felmerült az is, hogy az iskola pincéje, amit régen szén tárolására használták, nagy esőzésekkor ugyancsak felázik. A sok eső utat mosott magának, s mire az felszárad nagyon kellemetlen szagot áraszt és a penész is gyakori vendég náluk. Szóba került a már évek óta emlegetett elavult fűtési rendszer is, aminek az állapota folyamatosan romlik. A nyár folyamán, amikor még nem volt fűtés, egy radiátor kilyukadt, amit azonnal ki kellett cserélniük. A fűtést jelenleg is monitorozzák, szeptember óta nem fordult elő probléma.

Üzleti tervek

Az egyet nem értés a napirend több pontjában is tetten érhető volt. A testületi ülésen a MŠK Kft., Termál Kft. és a MPBH Kft. ügyvezetői voltak jelen, a TSM Kft. új ügyvezetője, Lenče Róbert jelenleg betegállományban van és telefonon, valamint elektronikus levelek formájában kommunikál a polgármesterrel és az illetékes osztályvezetőkkel.