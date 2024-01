Biztonságosabb lett a kórház, felújították a balkonokat és a tetőt

„A felújítással nemcsak a szerkezetek biztonsága, hanem különösen az épületek energetikai értéke nőtt. Fontosnak tartom, hogy az épületek és közvetlen környezetük biztonságát növeltük, ugyanakkor a felújított tetők segítségével csökkenthetjük az egészségügyi helyiségek üzemeltetésének és karbantartásának összköltségét” – tolmácsolta lapunknak Ľuboslav Beňa, a kassai UNLP igazgatójának szavait Krišková, akinek elmondása szerint az XVIII. pavilonban lévő balkonokat is helyreállították és biztonságosabbá tették. Az összességében öt darab erkéllyel párhuzamban a hozzájuk tartozó tetőket is rekonstruálták. A korszerűsítésre több mint 86 000 eurót fordítottak, ehhez hozzátartozik a kerámiacsempék beszerzése is. Az erkélyeket így ismét igénybe vehetik a neurológiai osztály és a toxikológiai klinika fekvőbeteg részlegének betegei, de természetesen az alkalmazottak is.