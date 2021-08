Bevásárlóközpontban is oltanak a hétvégén Dunaszerdahelyen

Továbbra sem kell regisztrálni azoknak, akik Nagyszombat megye oltópontján vennék fel a koronavírus ellni védőoltást. Szombaton a nagykapacitású oltóközpontokban és a bevásárlóközpontokban kialakított helyszíneken is oltanak.

Dunaszerdahelyen a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában reggel 7 és délután 4 óra között Pfizer vakcinát adják be az érkezőknek. Azokat is várják az oltópontra, akiknél már négy hét telt el az első Pfizer, vagy Moderna vakcina beadása óta, nekik fel kell mutatni az első oltásról szóló igazolást is. Délelőtt 10-től délután 5-ig a Tesco bevásárlóközpontban is oltópont nyílik, itt az egyadagos Janssent vehetik fel az érdeklődők.

Berényi József, a megyei önkormányzat alelnöke szerint ugyan bonyolultabb megszervezni a bevásárlóközpontban az oltást, viszont így több emberhez eljuthat a vakcina.

„Elsősorban a közegészségügyi előírások betartása miatt komplikáltabb megszervezni az oltást a bevásárló központokban. Mivel azonban itt sokkal több ember fordul meg, ezért sokan élhetnek a lehetőséggel“ - nyilatkozta lapunknak Berényi József.

A megye ingyenesen alakíthatja ki az oltópontot a bevásárló központban, nem kell bérleti díjat fizetniük. Az alelnök azt mondta, addig oltanak majd a bevásárlóközpontokban, amíg lesz érdeklődés a vakcina iránt. A megye már a múlt héten tesztelte a bevásárlóközpontokban berendezett tömeges oltópontot. Berényi szerint Galántán sikeres volt a kezdeményezés. A városban korábban nem működött nagykapacitású oltópont, csak a kórházban, vagy mozgó egységekkel vakcináltak. Peter Paška, Galánta polgármestere a közösségi portálon írt arról, hogy a várakozáson felül teljesített a bevásárlóközpontban kialakított oltópont, háromszáz embert oltottak be.

A szomszédos Pozsony megyében ideiglenesen felfüggesztik a tömeges oltást a Nemzeti futballstadionban szombaton vakcinálnak utoljára. A megye honlapján olvasható információk szerint az érdeklődés ugyan továbbra is magas, mégis inkább a városokban, falvakban, kisebb közösségekben folytatják a koronavírus elleni védőoltás beadását.