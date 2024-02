Belvízkárok és új támogatási feltételek

„A Szlovákiai Agrárkamara több mint 10 éve indítványozza rendszeresen a kártalanítási alap létrehozását. Most szerepel a kormányprogramban ennek az alapnak létrehozása, szeretnénk, ha minél hamarabb döntenének róla és elfogadnák. A kártalanítási alap önkéntes alapon működne, a gazdák és az állam is egyforma összeggel járulna hozzá a létrehozásához, az induláskor arányaiban hasonló összeget fizetne be mindkét fél. Az alap olyan természetbeni csapásokra vonatkozna, mint a belvíz, a szárazság, a vadkárok. A gazdák számára ezek okozzák a legnagyobb károkat, a kommersz biztosítók pedig nem térítik. Magyarországon már nyolc éve működik ez az alap, Ausztriában már nagyon régóta. Mi is már többször jeleztük a minisztérium felé, hogy szeretnénk, ha létrejönne”