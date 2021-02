Az oltások igazságos területi elosztását kérik

Komáromban az elmúlt másfél hétben nem tudtak új vakcinát beadni, s a következő bő egy hétben is csak a második oltások felvételére kerülhet sor – éreztette a problémát Keszegh Béla, a város polgármestere azon a sajtótájékoztatón, amelyet Fekete Irénnel közösen tartottak a komáromi városházán. Az SZMPSZ elnöke szerint ők és a SZMSZSZ örömmel fogadták, hogy a pedagógusok oltására hamarabb kerület sor a kormány tervei szerint. „Az 55 év alatti pedagógusainknak viszont a megyei központokba kellett utazniuk, holott tudjuk, hogy olyan járási székhelyeken, mint Liptószentmiklós vagy Alsókubin, megtörtént az oltások beadása a helyi pedagógusok számára. Szerintük ezek kivételek voltak. A déli városok oltóközpontjai is fel voltak készülve arra, hogy a mi pedagógusaink is megkapják a vakcinát“ – hangsúlyozta Fekete Irén, aki megjegyezte azt is, hogy a gond egyként érinti a magyar és a szlovák szakembereket is. A SZMSZSZ-szel karöltve arra kérik Branislav Gröhling tárcavezetőt, hogy tegyen lépéseket az oltások igazságosabb elosztásának érdekében. Egyébként támogatják a miniszter azon javaslatát, miszerint a gyerekeknek a legrövidebb időn belül vissza kell kerülniük az intézményekbe világos szabályok mentén és biztonságos körülmények között – utóbbit azonban csak az oltások tudják biztosítani. Fekete Irén szerint ezen a téren az is megkerülhetetlen, hogy az iskolák nem pedagógus alkalmazottait is immunizálják.

Mivel a járványkezelésben kulcsfontosságú a mobilitás csökkentése, ezért veszélyes lehet, ha komáromi oktatók távolabbi városok oltóközpontjait keresik fel. Keszegh Béla példája szerint a szlovák tannyelvű komáromi Komenský Alapiskola három pedagógusa nemrég egészen Besztercebányára utazott a vakcináért.

Ugyancsak lényeges az 55 év feletti szakemberek immunizálása, ám erre most nincs lehetőség Komáromban vagy Dunaszerdahelyen. Fekete Irén újságírói kérdésre elmondta, ez azért is fontos, mert a pedagógustársadalom tagjainak egy jelentős része épp ebbe a korcsoportba tartozik.

Tapasztalatok – kétségek

Keszegh Béla az önkormányzat igényfelmérésére hivatkozva hozzátette, az idősebb szakemberek körében magasabb a hajlandóság az oltás felvételére. Emellett úgy tapasztalni, hogy az oktatók általánosságban a Pfizer cég vakcinája iránt vannak a legnagyobb bizalommal. Fekete Irén ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy amikor az AstraZeneca vakcináját kapták meg egyes pozsonyi és szenci pedagógusok, sokan rosszul lettek és nem tudtak oktatni még az interneten keresztül sem. „Felkerestünk egy szakorvost, Kulja Andrást, aki tegnap tartott egy előadást Tévhitek és tények a koronavírusról és az oltásokról címmel. Több mint 180 pedagógus kapcsolódott be, akiket az orvos megnyugtatott afelől, hogy mindegy milyen vakcinát kapnak, a szervezet erre reagálni fog, de ezek nem feltétlenül mellékhatások“ – mondta az SZMPSZ elnöke, aki azt is elárulta, hogy online előadássorozatot terveznek, amelynek következő vendége egy pszichológus lesz.

Keszegh arról is tájékoztatott, hogy az iskolanyitást követően Komáromban már megesett, hogy karanténba került néhány osztály. Az önkormányzat ugyanakkor folyamatosan biztosítja az iskolák tesztelését, s van olyan intézmény is, ahol egyes évfolyamokban a diákok 90 %-a már visszakerült a tantermi oktatásba.

Közös fellépés

Az Új Szó kérdésére Keszegh Béla elmondta, a Városok Úniójának vezetőségében éppenséggel sok olyan polgármester van, akik kedvezőbb oltáshelyzetet tapasztalnak a városaikban és azok környékén. Ugyanakkor a szervezet például segített abban, hogy az AstraZeneca vakcináiból Komáromba is jutott egy szállítmány. Emellett pedig teljes mellszélességgel azt pártolják, hogy igazságos elvek szerint történjen a vakcinák kiosztása. Tudni kell azt is, hogy nemcsak a délen, hanem az ország más részeiben is gondok vannak a vakcinák utánpótlásával. Keszegh megjegyezte, azt például természetesen figyelembe lehet venni, hogy egy területen súlyosabb a járványhelyzet, ahova a szolidaritás elve alapján aztán több oltóanyagot lehet szállítani. Hozzátette: a jelenlegi helyzet okait nem a helyi önkormányzatoknál kell keresni, mivel sok múlik azon, hogy az adott kórház milyen kapcsolatban van az egészségügyi minisztériummal.