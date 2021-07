Átadták a nemesócsai egészségügyi központ épületét

Ünnepélyes keretek között adták át a nemesócsai egészségügyi központ felújított, több mint 40 éves épületét. Az építészeti munkákat már teljesen befejezték, már csupán a műszaki átadás van hátra. Az ünnepségen a lakosok mellett az önkormányzat, a helyi intézmények, az egészségügyi tárca, Komárom városának, az egyházak és a kivitelező képviselői vettek részt. A helyi óvoda és alapiskola tanulói mellett a Crystal mazsorettcsoport adott műsort a magyar és szlovák nyelvű átadón. A római katolikus egyház két papja megáldotta és megszentelte az épületet.

A jelenlevőket vendégül látták az egészségügyi központ emeleti folyosóján - Vataščin Péter felvétele

Központi szerep

Válek Iván (független) polgármester elmondta, minden faluvezető álma egy olyan nap, mint ez volt. Kiemelte: „Ez a beruházás községünk sikere, s fémjelzi az előző polgármesterek és képviselő-testületek munkáját isˮ. Az egészségügyi minisztériumot Dominik Rypák képviselte, aki emlékeztetett az integrált egészségügyi központok országszerte zajló felújításaira, melyeknek köszönhetően emelkedhet a járóbeteg-ellátás színvonala Szlovákiában. Ezzel kapcsolatban utalt arra is, hogy a nemes-ócsai központ nem pusztán ezt a községet, hanem a környékbeli falvakat is szolgálja majd.

Erős szakorvosi ellátás

„Jártam ide, csodáltam, ahogy építkeztek. Jó szakemberek voltakˮ – mondta lapunknak a már nyugdíjas Nagyváthy Jenő, aki 42 évet töltött el az építőiparban. „Természetesen nekem is könnyebb lesz, én sem vagyok már mai gyerek, tudod? Így nem kell bemennem Komáromba, eljövök ide, s itt megkapom az ellátástˮ – zárta.

Válek Iván lapunk érdeklődésére elmondta, az orvosok maguk szerezik be az emeleten működtetett rendelőikhez szükséges engedélyeket. Becslése szerint szeptember elejére meg is kapják a szükséges papírokat, ezt követően pedig annak rendje és módja szerint fogadhatják a pácienseket. A gyógyszertárnak viszont, mivel teljesen új, elölről kellett kezdenie az engedélyeztetési folyamatot. Őszre megérkeznek a röntgen-berendezések is, amelyek mellett mammográfiai és ultrahangos kivizsgálásokra is lesz lehetőség az egészségügyi központban. A mozgásukban korlátozott személyeknek jó hír, hogy az emeletre lifttel is felmehetnek. A munka során teljes körű műszaki felújítást végeztek az ingatlanon: a hőszigetelés mellett lecserélték a nyílászárókat és modernizálták a fűtésrendszert. 776 ezer euró volt a munkálatok és eszközbeszerzés összértéke. Az épület két földszinti mellékszárnyának átépítését az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, illetve kedvezményes hitelért folyamodtak. Az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól merített támogatást a gazdasági minisztérium folyósította az egészségügyi tárca közvetítésével.