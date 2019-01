Átadták a Csemadok Életmű Díjait

A Himnusz születésének évfordulója alkalmából megrendezett hagyományos gálaműsoron Báros Gyula a Csemadok elnöke a hetvenéves szövetséget is köszöntötte. Bárod kiemelte, hogy a Csemadok már hetven éve cselekvően jelen van a szlovákiai magyar közösség életében. Az elnök nemcsak a megmaradást, hanem a fejlődést is hangsúlyozta. Az eredmények közé sorolta azt is, hogy a szövetség tagjai közül sokan önkormányzati képviselők, vagy polgármesterek. “Az egész magyar nemzet büszke lehet a felvidéki magyarság kulturális hagyatékára” - jelentette ki Czimbalmosné Molnár Éva a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője. Idén tizenegyedik alkalommal adták át a Csemadok Életmű Díjait. A párkányi Boócz Mária, a peredi Jónás Katalin, a somorjai Nagy Péter, a nagybalogi Pál Dénes és Erzsébet és a komáromi Stirber Lajos vehette át az elismerést. Csemadok Közművelődési Díjjal jutalmazták Agócs Ildikót Almágyról, Hadas Katalint Abaújszináról, Németh Ágotát Ipolybalogról, Varga Lászlót Dobóruszkáról és Végh Sándort Diószegről. A 2013-ban megalapított Gyrucsó István-díjat a pozsonypüspöki Reicher Gellért vehette át. A pécsi Bokor Béla munkásságát Fábry Zoltán-díjjal ismerte el a szövetség. A díjat azok a nem szlovákiai személyiségek vehetik át, akik a kárpát-medencei magyarság összefogásáért dolgoztak.

A gálaműsoron fellépett többek között a Peredi Női Kar és a Peredi Férfi Daloskör, mindkét kórust az Életmű Díjjal kitüntetett Jónás Katalin vezeti. A szintén díjazott Végh Sándor vezette diószegi Dió Héj citerazenekar Marosszéki népdalokat játszott, Balla Barnabás a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium végzős diákja Ady Endre A Duna vallomása című költeményét szavalta el. A műsort a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes összeállítása zárta.