Áprilistól újítások várhatók a pozsonyi kerékpárkölcsönzésben

Tavaly ősszel indították el a Slovnaft BAjk kerékpárkölcsönző rendszert Pozsonyban. Peter Bubla a magisztrátus szóvivője lapunknak elmondta, hogy a BAjk az indulása óta Pozsony üde színfoltja lett.

„Szeptembertől március 25-ig közel harmincnyolcezer felhasználó jelentkezett be a rendszerbe, akik összesen több mint 214 ezerszer kölcsönöztek ki kerékpárt. Ezek a számok is igazolják, hogy a lakosok gyorsan azonosultak azzal az elgondolással, hogy a kerékpár megfelelő alternatív közlekedési eszköz Pozsonyban. Emellett kialakult egy közösség, a szolgáltatás hívei mérvadó ötletekkel jelentkeznek, amelyekkel javíthatjuk a felhasználók kényelmét” – közölte a szóvivő.

Bubla szerint a kerékpárok kihasználtsága meghaladja a város elvárásait. A rendszer honlapján elérhető térképen jelzik, hogy mennyi bicikli elérhető. Tegnap délután a legtöbb állomáson kevés volt a kerékpár és sokkal több volt az üres állomás, mint az, ahol elég bicikli állt rendelkezésre.

Az elmúlt közel fél évben sok biciklit megrongáltak, lopások miatt a rendőrség is nyomoz. Bubla elmondta, hogy sok esetben szándékos rongálásról van szó. Az indulástól kedvezményesen lehetett regisztrálni a rendszerbe, a hónap végéig még egy euróért kölcsönözhetnek kerékpárt felhasználók. Április 1-től azonban változtatásokkal készül a főváros. „Április végéig a kezdőprogramokkal is kiválthatók a kerékpárok, de a hónap elejétől új lehetőségeket kínálunk majd” – magyarázta a szóvivő. Arról, hogy pontosan mi változik, drágább lesz a kerékpárkölcsönzés, egyelőre nem kaptunk tájékoztatást. Az viszont kiderült, hogy fokozatosan egyre több dokkoló állomást építenek Pozsonyban és ezzel arányosan több kerékpár lesz elérhető. Bubla elmondta, hogy március elején mintegy 250 biciklit kölcsönözhettek ki a felhasználók. Áprilisban már 400 sárga bicikli áll majd a lakosok és a turisták rendelkezésére, a nyári hónapokra tovább bővítenék a kerekes flottát. A következő hónapokban négy városrészben építenek újabb dokkolóállomást a könnyített vázas bicikliknek. „A Slovnaft BAjk most a meglévő hálózat sűrítésére koncentrál” – fogalmazott a szóvivő arra utalva, hogy egyelőre nem terjesztik ki más városrészekbe a hálózatot.

A kerékpárkölcsönző rendszerre interneten lehet regisztrálni, vannak olyanok, akiken kifognak a látszólag egyszerű lépések. „Hosszú percekig küzdöttem azzal, hogy kioldjam a kerékpárt a dokkolóállomáson” – panaszolta lapunknak az egyik kezdő felhasználó. Másoknak a kerékpár megfelelő visszahelyezése okozhat fejtörést.