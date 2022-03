Április végén nyit a fürdő

Többször adtunk hírt a Galandia fürdő felújításáról (https://ujszo.com/regio/nyitasra-kesz-a-galandia), a közben felmerült problémákról, a tervezett, majd meghiúsult (https://ujszo.com/regio/zarva-marad-a-galantai-furdo) nyitásról. Szelle Zoltán ügyvezető igazgató a napokban jelentette be, hogy reményeik szerint április 29-én valóban kinyit az aquapark. „A fürdő használatbavételi engedélyét még december 7-én kaptuk meg, miután befejeződtek a felújítási munkálatok. Akkor azonban még hátra volt a vizet mozgató berendezések újraindítása, amelyek hat évig nem működtek. A szivattyúk ellenőrzésekor problémák merültek fel, amelyeket kemény munkával tudtak megoldani a szakemberek. A koronavírus-járvány is jócskán akadályozott minket, hiszen hiába készültünk fel a nyitásra, a korlátozások miatt nem lett volna értelme működtetni a komplexumot. További problémát okozott, hogy már kétszer írtunk ki álláshirdetést a személyzet betöltésére, egyszer nyáron, másodszor pedig decemberben, de mind a kétszer el kellett utasítani a jelentkezőket, a befejezési munkálatokat végző beszállító késése és a járványhelyzet alakulása miatt” – részletezte Szelle Zoltán. A fürdő kültéri területeinek hibáit az időjárástól függően szeretnék mihamarabb elhárítani, hogy április 29-étől hat medence és kültéri vizes játszópark szolgálja a vendégek kényelmét. Az ügyvezető igazgató hozzátette, eltávolították a felesleges forgósorompókat, új nyugágyakkal és nagyobb ételkínálattal várják a vendégeket. A belépő ára a régi, 11 euró a három órára szóló jegy, a galántai állandó lakhelyű vendégeknek 50 százalékos engedmény jár, a környékbeliek a Zľavomat weboldalán tudnak majd kedvezményes belépőhöz jutni, valamint egészségkárosodottak, gyerekek és szervezett csoportok is tudnak majd olcsóbb jegyet váltani. Szeretnének babaúszást indítani, illetve zenés rendezvényekkel, éjszakai fürdőzéssel és más érdekes programokkal színesíteni az aquapark kínálatát.

