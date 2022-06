Alázat és türelem: ahol az élet kezdődik

A Fehér Szív díjat, a Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarájának (SK SaPA) elismerését az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából adják át. Idén Antal Zsuzsanna is átvehette az elismerést.

Dunaszerdahely | A Fehér Szív díjat, a Szlovákiai Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarájának (SK SaPA) elismerését az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából adják át. Idén Antal Zsuzsanna is átvehette az elismerést.

Zuzana Čaputová államfő az elnöki palotában fogadta a Fehér Szív idei díjazottjait, köztük Antal Zsuzsannát, aki 1983-ban végzett a dunaszerdahelyi egészségügyi középiskolában. Egy évig a helyi kórház gyermekosztályán dolgozott, azután átkerült az újszülöttosztályra. Tizenhat éve a Nővéri Kamara vezetőségi tagja, és előkészíti a szakmai továbbképzéseket. 2014-ben részt vett a Hollóanya (Krkavčie matky) című dokumentumfilm forgatásán is, amely egy inkubátorba helyezett csecsemő útját mutatja be. Dunaszerdahelyen is kihelyeztek egy babamentő inkubátort, amely már megmentette egy újszülött életét. Az újszülöttosztályon dolgozó egészségügyi nővérek jelen vannak a szülésnél, segédkeznek a császármetszésnél. Amint megszületik a kisbaba és elvágják a köldökzsinórját, az ő gondjaikra vannak bízva a csecsemők. Zsuzsanna elmondta, pályája során a legkisebb súllyal született koraszülött egy 450 grammos csecsemő volt. Azon a rázós éjszakán két koraszülött baba jött a világra az osztályon, az egyiket Pozsonyba, a másikat Érsekújvárba szállították.

Alázat és türelem

„Ezt a munkát csak alázattal és sok sok türelemmel lehet végezni – vallja Zsuzsanna. Amikor először felsír a kisbaba, az hatalmas öröm, hiszen látjuk, lélegzik. Ám a koraszülöttekkel, a kisebb súlyúakkal sokat kell foglalkoznunk, gondoskodnunk kell róluk, az anyukákat is fel kell készítenünk, tudniuk kell, mi vár rájuk, hogy nyugodt szívvel adhassuk haza a babát, amikor elérik a megfelelő testsúlyt.” Sajnos, az egészségügyi pálya ma nem olyan vonzó, mint évtizedekkel ezelőtt.

„Úgy látom, a mostani fiatalokat visszatartja az egészségügy nem éppen rózsás helyzete. Mi annak idején alaposan felkészültünk a hivatásunkra, négy év tanulás után, teljes értékű egészségügyi nővérként dolgozhattunk. Voltak, akik a dunaszerdahelyi képzésnek köszönhetőn külföldön is megállták a helyüket. Manapság mások a követelmények, megváltozott az oktatási rendszer. Véleményem szerint nem jó irányba haladunk”

– Zsuzsanna nem titkolja, hogy elégedetlen az egészségügyi nővérek felkészítésével.

A Fehér Szív elismerés 1999-ben, az Ápolók Nemzetközi Tanácsa fennállásának 100. évfordulója alkalmából, az ápolás egyetemes szimbólumaként jelent meg. Jelképezi a törődést, a tudást és az emberséget, amely áthatja az ápolók munkáját és szellemiségét. Hogy mit jelent ez a díj Antal Zsuzsannának?

„Számomra a Fehér Szív díj a legnagyobb elismerés egy hivatását szerető, hétköznapi nővér hosszú távú munkájáért. Köszönöm minden kollégámnak az együttműködést, mert ők is elismerést érdemelnek a legszebb szakmáért, az újszülöttek gondozásáért. A sors úgy hozta, hogy nem született gyermekem, ezért minden erőmet elsősorban az újszülötteknek szentelem. Nagyon szeretem a pici babákat, még ha olykor megterhelő is ez a munka, azonban rengeteget kapunk cserébe. Nincs annál nagyobb öröm, amikor egy csecsemő egészségesen jön a világra, és még nagyobb öröm, ha egy koraszülött vagy kis súllyal született babát is egészségesen adhatunk haza a családnak”

– fejezte be Zsuzsanna.