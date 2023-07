Akárki kipróbálhatja a bősi zsilipkamrák kezelését

„Ezt a beruházást már nagyon régóta terveztük. A tervek pár évvel ezelőtt el is készültek, a kivitelezésüket a tavalyi év folyamán rendeltük el és ebben az évben át is adtuk a nagyközönség használatára. Valójában már az erőmű üzembe helyezése óta szerettünk volna egy közeget, ahol méltó és átfogó formában be tudnánk mutatni ezt a kiemelt fontosságú építészeti alkotást. Most végre sikerült” – mondja az első információt az új központról Ilka Alfréd, az erőmű igazgatója.