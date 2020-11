A túlélésért küzd a családi panzió

A tavaszi bezárást követően még sikerült egy időre fellélegezniük az étterem és panzió tulajdonosainak és alkalmazottainak, most viszont épp csak túlélnek, segítségre nem számíthatnak.

Deáki | A tavaszi bezárást követően még sikerült egy időre fellélegezniük az étterem és panzió tulajdonosainak és alkalmazottainak, most viszont épp csak túlélnek, segítségre nem számíthatnak.

A Dori Panzió egy családi vállalkozás, összesen tíz embernek ad munkát, beleértve a tulajdonos házaspárt, Bukovský Andreát és Pétert. Egy kis éttermet üzemeltetnek, amihez tartozik egy fedett és egy udvari terasz, valamint a pincében egy borozó. Összesen 150 férőhely található a három helyiségben. Ezen kívül a hétszobás panzióban maximum 25 személyt tudnak elszállásolni.

Minimális a forgalom

Különböző családi rendezvényeket, kisebb lakodalmakat, születésnapokat, keresztelőket szoktak tartani. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében hozott korlátozások miatt jelenleg alig van forgalom. Bukovský Pétertől megtudtuk, március közepétől június végéig volt zárva az étterem, csak elvitelre lehetett ebédet főzni. Júliusban és augusztusban ismét kinyithattak, rendezvényeket is lehetett volna szervezni, de a nyár ilyen szempontból mindig kicsit holt időszak.

„A családi rendezvényeket általában márciustól júniusig tartjuk, a nyár a szabadság és a kirándulás időszaka, majd szeptembertől novemberig ismét szinte minden hétvégén van ilyen összejövetel. Éppen a legerősebb időszakban kellett bezárnunk. Mindig igyekeztünk a rendezvényekre fektetni a hangsúlyt, az a prioritásunk, hogy az emberek itt jöjjenek össze az étteremben, itt töltsék el együtt az időt, a napi menü készítése másodlagos volt, ami most is nagyjából így van azzal a különbséggel, hogy most nincs meg a fő bevételi forrás. Csak a teraszon lehet elfogyasztani az ételt, ami november közepén egyáltalán nem kellemes. Alig akad olyan, aki ilyen hidegben szeretne kint ebédelni, vagy egy italt meginni” – mondta el az étterem és panzió tulajdonosa. Hozzátette, meg sem meri nézni, mekkora a visszaesés a forgalomban, de ami a panziót illeti, ott minimum 95 százalékos az előző évekhez képest.

„A környékünkön nem lehet turizmusról beszélni. A panziónkba többnyire visszatérő vendégek járnak, főleg céges alkalmazottak, akik a környéken vállalnak munkát és mindig akad olyan vendég is, aki a termálfürdő miatt jön ide, de ők vannak kevesebben. Ami miatt a vendégek visszatérnek, az a viszonylag alacsony ár, az, hogy étkezést tudunk biztosítani a szállás mellé, van saját szaunánk, medencénk és jakuzzink” – magyarázta. Az étteremben szeptemberben 40 százalékos volt a bevételkiesés, októberben és novemberben becslése szerint 80–90 százalék lehet.

Bizonytalan a jövő

„Tíz év alatt sikerült egy jó csapatot összehozni, akik közül senkit sem akarok elengedni, munka és bevétel viszont alig van. Igyekszünk úgy beosztani, hogy mindenki kevesebbet dolgozzon, mindenkinek legyen munkája, de nem tudom, meddig lehet még így fenntartani a jelenlegi állapotot. Az állami támogatás elenyésző, a tíz alkalmazottból kettőre kaptunk némi kiegészítést” – fejtette ki Bukovský Péter. Az étterem kínálatában szerepel még fatányérosok készítése, illetve ételkiszállítás, amit ugyancsak otthoni családi rendezvények alkalmával szoktak igénybe venni. Mivel a korlátozás része az is, hogy hat főnél többen nem tartózkodhatnak egy helyen, ezért ilyen megrendeléseket sem kap az étterem.