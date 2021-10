A templom, ahol megtalálták a legrégebbi borzovai maradványait

Bizony, be kell menni ebbe a kis építészeti remekműbe, hiszen most újabb titkát tárta fel a régészek vallatására, akik a magyarországi Teleki László Program helyi részprogramjának kivitelezői.

Szenzációs eredmény

Balogh Árpád és Peter Tajkov nem könnyű körülmények közt, centiméterről centiméterre haladva tárták fel a munkagödröt. A feltárásnak az a célja, hogy a víz által alámosott, felázott templomhajófalak korát meghatározza, egyértelműsítse a templom mostani alapfalainak elhelyezkedését és azoknak anyagát vizsgálja meg a felázás elleni állagmegóvási és kármegelőzési építészeti beavatkozások előtt. A belső térben a munkát a szószékkel szemben kezdték el, egy nagyjából tíz négyzetméternyi területen, kint pedig ennek a résznek a falon kívüli részén. Annyit el lehet már most mondani, hogy az ásatás eredménye szenzációs, teljesen átírják a templom eddigi ismert történetét, a falu és a vidék történelmét! A belső térben a 18. századi készítésű padok elmozdítása után alig hetven-nyolcvan centiméteres mélységben egy sír körvonalai bontakoztak ki, közvetlenül a templom mai falain belül pedig egy sokkal korábbi régi szentély zárófalai. A sírban – amelynek feneke már az érintetlen altalajba volt kivájva – egy elég rossz megtartású csontváz feküdt, az első antropológiai jelek alapján feltételezhetően egy viszonylag idősebb, de legalábbis középkorú férfié, akinek viszont szinte teljesen épen megmaradt a fogsora. A sír felszedésekor melléklet nem került elő. Hogy ő lenne hát a legidősebb borzovai? Kétségkívül állítható, hogy most igen! A templom külső részein világosan és egyértelműen megmutatkoztak az északi oldalhoz toldott sekrestye alapfalai, benne pontosan meghatározható bontási, átépítési nyomokat mutató kultúrrétegekkel, szórványokban emberi csont és cserépmaradványokkal, habarcsrétegek vakolási vonalát is megőrizve, amelyek azt mutatják, az elmúlt évszázadok alatt jócskán feltöltődött a talajszint, ezért nedvesednek a falak. A déli oldalon a mai alapfalak alapozási szintjéig ástak le a régészek, a talajrétegek hitelesítése miatt.



Évszámok és kérdések

Kérdés, ki lehet a sírban fekvő alak? Ha azt vesszük alapul, hogy a vidék urai a tatárjárás után IV. Béla király kegyelméből bizonyos Tékus ispán és testvérei Both, Baach és András lehettek, akiktől a Borzovát birtokló Szalonnai család származott, akkor feltételezhető akár az is, hogy, mint templomalapító, a Szalonnai család egyik férfitagja nyugodott mostanáig a sírban. Nyughelyét kiemelt helyen, a régi szentély záródásához közel, tehát a mindenkori főoltár előtti részen mélyítették bele a templom járószintjébe. Kérdés, milyen lehetett ez a templom? Nagy valószínűséggel késő román vagy már kora gótikus, egyenes záródású, egyhajós, északi oldalán sekrestyével ellátott templom volt, amelynek főbejárata délen nyílt. A sekrestye romjait megtalálták, a déli bejárat ma is szolgál, s első pillantásra szembeötlik, hogy bélletes, félkör alakú a boltíve, egyszerű, de míves kiképzésű. Úgy látszik tehát, hogy inkább román kori, mintsem gótikus, ami miatt akár azt is feltételezhetjük, a tatárdúlás előtti időkben kezdhették el építeni, majd a tatárdúlás után már az új donátor, a templomalapító fejezte be az építkezést vagy újjáépítést. Borzova templomában a harangok öntésének évszámaival együtt öt meghatározó időpont maradt fenn. A legrégebbi a déli oldal 1637-es vakolatba domborított évszáma, ezt sorrendben a szószék hátlapján lévő 1788-as felirat követi. A harangokon pedig 1835 és 1857 a déli kapu elé épített toldalékon az 1876-os évszám olvasható. Az 1637-es keltezés valószínűleg a templom reformátussá válásának igen fontos időpontja, akár a mostani falak megépítésének az ideje lehet, az 1876-os pedig átépítés, bővítés, az 1788-as pedig a belső felszerelés elkészültének idejét datálja. Borzova református temploma most még csak pár titkát mutatta meg, ki tudja, mi minden rejtőzik még a föld alatt vagy vastag vakolatrétegek védelmében!

Tájoló:

Borzova községbe a Pozsony–Kassa közti útról Pelsőcnél az 587-es útra, majd a 3009-es mellékútra letérve lehet eljutni, a református templom a falu fő terén a 48.532/20.485 GPS-koordinátáknál található.