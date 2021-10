A tehetséges gyermekek gondozásáért kapott díjat

Morovics Ibolya hosszú évek óta a felsőszeli alapiskolások tucatjait készíti föl vers- és prózamondó versenyekre, ahol szinte minden évben az országos fordulóban is érnek el helyezést a tanítványai, de részt vettek már magyarországi szavalóversenyeken is. A Kincskeresők – helyi és regionális értékeket kutató diákok konferenciájára szintén ő készíti föl a tanulókat, és a mesemondó versenyekbe is rendszeresen bekapcsolódnak a felsőszeli gyerekek a tanító néni segítségével. Morovics Ibolya esszéíró versenyekre, anyanyelvi, helyesírási vetélkedőkre is viszi a tanulóit. Munkája elismeréséért a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a napokban adott át díjat.

Örömmel segít

A pedagógus lapunknak elmondta, nagyon nagy örömöt jelent számára a tehetséges gyerekek felfedezése és a velük való munka. „Minden gyerek jó valamiben és ha észreveszem, hogy valamiben tehetséges, akkor nagyon jó érzés, hogy hozzásegíthetem, hogy a tehetségét fejlessze. A gyereknek is sikerélménye van, és az iskola számára is egyfajta mutató, ha a tanulóink valamelyik versenyen jó eredményeket érnek el. Mindez a gyerekek jövőbeli életére is hatással van. Nem biztos, hogy mindegyikből előadóművész lesz, de megtanulnak kiállni mások elé, elmondani a véleményüket, megfogalmazni a gondolataikat” – fogalmazott a pedagógus. Azt is elmondta, főleg azokban az osztályokban tudja felismerni a tehetséges tanulókat, amelyekben tanít, de az alsó tagozatos kollégák is felhívják a figyelmét arra, hogy melyik gyerekre érdemes odafigyelni, ha felkerül a felső tagozatra. Úgy tapasztalta, a tehetséges, a versenyekbe aktívan bekapcsolódó tanulókat nem nagyon kell motiválni, mert ha sikert érnek el, az akkora örömöt okoz nekik, hogy maguk is folytatni szeretnék a munkát.

Az Iskola Nagy Könyve

A számos elért siker közül Morovics Ibolya arra a legbüszkébb, hogy elindította és kilenc évig szervezte a magyar szakos kollégáival az Iskola Nagy Könyve nevű projektet. „A projekt lényege az volt, hogy a felső tagozatos osztályok kiválasztottak egy könyvet, amivel a tanév során dolgoztak. A műről prezentációt, meggyőző beszédet kellett készíteni, hogy miért éppen a kiválasztott könyv legyen az iskola könyve, jelenetet adtak elő belőle és plakátot is készítettek róla. Nem mindig könyvet kellett feldolgozni, volt, amikor novellát, balladát vagy verset, egy-egy kiválasztott szerző műveit. A tanév vége felé bemutatót tartottak az osztályok, és az elkészült munkákat, a színpadi műveket zsűri pontozta, így választottuk ki, melyik lesz az iskola könyve, novellája, balladája, verse, amit rendhagyó irodalmi est keretében a szülőknek is bemutattunk. Mindig hatalmas sikert arattak ezek az előadások, a gyerekek és a nézők is nagyon élvezték” – részletezte Morovics Ibolya. A 2011-ben elkezdett projekt a koronavírus-járvány miatt nem folytatódott, 2020-ban Mikszáth Kálmán műveit dolgozták volna fel.