A teherforgalom növekedésétől tartanak a vezekényiek

A napokban adtunk róla hírt, hogy Hidaskürt kataszterében a Zeltop s.r.o. vállalat szeretne logisztikai parkot létesíteni a Cargo Group s.r.o. vállalat számára.

Engedélyeztetés

Rózsár Tibor, a település polgármestere elmondta, egyelőre még csak az engedélyek előkészítésénél tartanak. A tervek szerint egy raktárhelyiség épülne, amely az áru beszállítására és továbbítására szolgálna. A polgármesterhez olyan információ is eljutott, hogy 50 munkahely létesülne a parkban, ám ezt hivatalosan nem erősítette meg senki. „A beruházó állítása szerint nem lenne nagyobb az áthaladó teherforgalom, mivel a teherautók most is áthaladnak a településen. A változás annyi lenne, hogy a tervezett logisztikai parkban átraknák az árut és vagy tovább szállítanák, vagy visszafordulnának, tehát nem lenne jelentős teherforgalom-növekedés” – fejtette ki Hidaskürt polgármestere.

A forgalomtól tartanak

A vezekényiek azonban aggódnak a már most is hatalmas forgalom miatt, ezért a polgármester, Zupko Tamás egyeztetett az önkormányzati képviselőkkel a kérdésről, illetve a falu lakosságának véleményére is kíváncsi volt. Vezekény polgármesterétől megtudtuk, a képviselők egyetértettek abban, hogy hasznos lenne a logisztikai park megépítése a szomszédos település kataszterében, hiszen azzal fejlődne az infrastruktúra a régióban, új munkahelyek létesülnének a közelben, de alapvetően mindenki a közlekedés növekedése miatt aggódik. „Levelet fogalmaztunk meg a Galántai Járási Hivatalnak, amelyben kifejtettük, hogy Vezekény lakosságát aggasztja a településen áthaladó forgalom növekedése, és kérjük az intézményt, vizsgálja meg, hogy amennyiben megépülne a logisztikai park, az milyen hatással lenne a környezetünkre” – tájékoztatott Zupko Tamás. Elmondta, az egyik helyi képviselő, aki maga is logisztikai parkban dolgozik, úgy véli, mindenképpen várható a forgalomnövekedés, de valószínűleg nem nagy mértékben.

Elkerülő út kell

A polgármester kitart a véleménye mellett, hogy csak akkor szabadna megépíteni a parkot, ha elkészülne a Galántát Dunaszerdahellyel összekötő első osztályú út, amely elkerüli a falvakat, de a gyorsforgalmi út megépítése még jobb lenne. „A képviselők többségének az a véleménye, hogy ha kivisszük a teherforgalmat a falvakból, akkor támogatják az ötletet, de ehhez az elkerülő út megépítését kellene elérni. A választási programomban is szerepelt ez a törekvés, és azóta, hogy a régió politikai életében aktívan kiveszem a részem, igyekszem megoldást találni rá. Ez nemcsak ennek a vonalnak, hanem a Királyrév–Nádszeg –Nyárasd vonalnak is nagyon sokat segítene, hiszen elviselhetetlen a forgalom” – egészítette ki Vezekény első embere. A település lakosai Vezekény honlapján és Facebook-oldalán értesültek a tervekről.

Megrepedt falak

Többen megfogalmazták véleményüket a falu vezetésének címezve. Az egyik hozzászóló kifejtette, nincs kifogása a fejlesztés ellen és megérti, hogy a fuvarozók is a dolgukat teszik, de úgy véli, nekik is jobb lenne, ha nem hátráltatnák őket a településen lévő lassító táblák, mindenképpen az elterelő út lenne a megoldás.

Gavlider Nikoletta vezekényi lakos lapunknak elmondta, a főút mellett nőtt fel, ezért tudja, milyen az, amikor naponta több száz kamion halad el a ház előtt. „Még az álmunkból is az kelt fel. Elsősorban az utakat rongálják a teherautók, de a házak fala is berepedezik. Így is túl sok kamion halad keresztül a falun, és ennél még többre számíthatunk. Ez egy nagy negatívum a lakosok számára. A pozitívuma az lenne, hogy a vezekényieknek akadna munkalehetőség, de a negatívum sokkal nagyobb, ezért én nagyon ellene vagyok. Egyelőre nem tudok róla, hogy petíció indult volna az ipari park ellen, csak az általános felháborodást tapasztaltam a faluban.”

Életveszélyes forgalom

Németh Mária is a megrepedezett falakra, a nagy zajra és a sokszor életveszélyes forgalomra panaszkodik: „Az úton átkelni nem nagy túlzással sokszor életveszélyes. Azt, hogy a logisztikai parkhoz/parktól majd merre és milyen kapacitásban irányul a forgalom, a dokumentum nem tárgyalja. Persze miért is tenné, amikor nem a lakosok nyugalma, hanem a vállalkozás nyereségessége a lényeg. A vezekényiek többségét azért ez nagyon is érdekli, mivel ők azok, akik nap mint nap ebben élnek, csak sajnos olyan államban élünk, ahol az átlagember beletörődött abba, hogy az ilyen kérdések feltevését jobb elkerülni, mivel a leginkább érintettek véleménye úgysem számít.”