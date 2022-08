A takarékoskodás miatt csak minden második utcai lámpa világít Rimaszombatban

Továbbra is csak minden második utcai lámpa világít Rimaszombatban. Az önkormányzat február végén vezette be a takarékossági intézkedést, és valószínűleg a következő hónapokban is érvényben marad – tájékoztatott Tibor Barto, a városi közterület-fenntartó vállalat igazgatója.