A szakadék szélére kerültek a gömöri ingázók

A Rimaszombati járásban soha nem volt könnyű munkát szerezni, számos helyi lakos kényszerül arra, hogy külföldre utazzon a munka miatt. A koronavírus-járvány és az azt követő határzár több ezer ingázó munkahelyét sodorta veszélybe. Lapunk hasábjain több alkalommal foglalkoztunk az Ausztriában dolgozókkal, a járvány azonban nem csak őket sújtotta keményen. Egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy Rimaszombat környékéről több százan dolgoztak a járvány előtt Miskolcon, a Bosch gyárában. Igaz, hogy a kormány lehetővé tette a 30 kilométeren belül ingázók számára, hogy átmenjenek a határon, ez a rendelkezés azonban nem számol azokkal, akik ennél nagyobb távolságot voltak kénytelenek megtenni a munka miatt.

Márciustól munka nélkül

A neve elhallgatását kérő olvasónk elmondta , hogy március 13-tól nem tud munkába járni, mivel az üzem nem esik bele a 30 kilométeres sávba. Elmondása szerint Rimaszombat környékéről 350-en jártak autóbusszal a miskolci Bosch gyárba, de a határzár után többségük elvesztette a munkahelyét. Csak 56 embert tartottak meg, akiket fizetés nélküli szabadságra küldtek. Azóta több mint egy hónap telt el, és az alkalmazottak nem tudják, hogy mi lesz velük. Számláikat ki kell fizetniük, de fizetést nem kapnak. Olvasónk elmondta, hogy szerette a munkáját, de a jelenlegi helyzetben hiába akar dolgozni, egyszerűen nem állhat munkába, így képtelen lesz gondoskodni a családjáról. A Bosch pedig nem fizet, mivel nem ők tehetnek a határzárról.

Számolnak az ingázókkal

Kérdéseinkkel megkerestük a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-t is. Domonkos Dóra, a cég PR-menedzsere elmondta, hogy a válság miatt visszaesett megrendelések miatt csökkentették a kölcsönzött munkavállalók számát, ami egyaránt érintett magyar és szlovák állampolgárságú dolgozókat. A Bosch szerint a visszarendeződésre még várni kell, az minden bizonnyal nem zárul le 2020 végével. „Ugyanakkor a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. továbbra is fenntartja annak a félszáz állományába tartozó, Szlovákiából ingázó kollégának a munkaviszonyát, akiknek a munkavégzése a járványhelyzetben életbe léptetett rendkívüli határvédelmi intézkedések miatt ellehetetlenültˮ – tudatta Domonkos Dóra. A szóvivő szerint a Bosch mindent megtesz a jelenlegi munkavállalói létszám fenntartásáért, továbbá a munkavállalói érdekképviseletekkel egyeztetve jelenleg is vizsgálja a magyar kormány munkahelyek megőrzését és a gazdaság élénkítését célzó csomagjának alkalmazhatóságát.

Nő a munkanélküliség

A koronavírus-járvány miatt egyre kevesebb a munkalehetőség, a munkanélküliség pedig hagyományosan a Rimaszombati járásban a legmagasabb Szlovákiában. Míg az országos átlag márciusban 5,19 százalékos volt, a járásban ez az arány a februári 15,61%-ról 16,19%-ra emelkedett márciusban.