Hamran István rendőrfőkapitány is megszólalt a 11 éves kislány ügyében

A rendőrség a közösségi oldalán tájékoztatott, hogy továbbra is nagy erőkkel vizsgálják a január 2-i esetet, amely során egy 11 éves kislányt bántalmaztak 15 év körüli társai az Annamajorban (Miloslavov) található egykori szövetkezet épületében. „Nem kizárt, hogy a mai nap folyamán az eddig elvégzett eljárások alapján a büntetőeljárást átminősítik vagy más bűncselekményekre is kiterjesztik” – írták. Hozzátették, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban felbujtás gyanúja miatt is nyomoznak ismeretlen elkövető ellen.

Hamran István rendőrfőkapitány elmondta, hogy komolyan foglalkozik az esettel és folyamatosan egyeztet a Pozsonyi Kerületi Rendőrfőkapitányság vezetőjével. Közölte, hogy olyan információk jutottak el hozzájuk, amelyek még a nyilvánosság, a politikusok és a média számára sem ismertek, ezért arra kérte őket, hogy hagyják dolgozni a rendőrséget és a szakértőket, nyilatkozataikban pedig maradjanak visszafogottak. Elmondása szerint az eljárás jelenleg olyan stádiumban van, hogy nem áll módukban további tájékoztatást adni. „Szeretném megnyugtatni a közvéleményt, hogy más ügyekhez hasonlóan szigorúan a törvény keretein belül járunk el, és nem befolyásol minket az érintett kiskorúak szüleinek pozíciója” – tette hozzá.

(br)