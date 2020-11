A negyedi óvodában szolgálnak tovább az irodabútorok

A koronavírus-járvány az újságírási gyakorlatot is megváltoztatta. A tudósítók, szerkesztők, grafikai szakemberek hónapok óta „home office“-ban, azaz otthonról írják, szerkesztik, tördelik a lapot. Mivel hónapok óta üres volt, így felszámoltuk a lap dunaszerdahelyi irodáját. Bútorzatát viszont kár lett volna sorsára hagyni, így jött az ötlet, hogy adjunk neki egy második esélyt.

Mint megtudtuk, a frissen felújított és kibővített negyedi óvodában nem volt elegendő új bútor, ezért szerkesztőségünk tagjai felkeresték Majba Erzsébetet, az óvoda igazgatónőjét, hogy elfogadnák-e tőlünk a berendezési tárgyakat ajándékba. A válasz igen volt. Pár nappal később a Rustique vállalat és a negyedi községháza készséges munkatársainak segítségével a szállítást is sikerült megoldani, így a bútorok, reméljük, még jó hosszú ideig az új óvodát szolgálják.

Negyeden egymás mellett van a szlovák és magyar óvoda. A magyar csupán egy pavilonos volt, ezért is járhatott kevesebb gyerek a magyar részbe, mint a szlovákba. Hála a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásának tavaly új pavilonnal bővült a negyedi magyar óvoda, így most már a magyar osztályok is ugyanolyan kapacitással működnek, mint a szlovák rész. Összesen 84 gyerek jár a két óvodába, pontosan fele-fele arányban. „Az alapítványtól 175 ezer eurót kaptunk a magyar óvoda bővítésére, ebből és az önkormányzat hozzájárulásából épült fel az új épület. Az óvoda új berendezését teljes mértékben a község állta. A két igazgatói irodát mindkét részben az Új Szótól kapott irodai bútorral rendeztük be, amit örömmel és köszönettel fogadtunk el“ - nyilatkozta lapunknak Selmeczi Rita, Negyed polgármestere.