A munka és az élmény is közös

Élő városok, formálódó közösségek – ez a címe annak az Interreg programból megvalósított sikeres projektnek, melynek keretében a Budapesti Művelődési Központ és a Párkányi Városi Művelődési Központ fűzte szorosabbra kapcsolatait, a koronavírus-járvány idején is színvonalas, népszerű rendezvényekkel, előadásokkal örvendeztetve meg a közönséget. A projekt záró sajtótájékoztatóján viszont kiderült, nem csak művészeti, kulturális hozadéka van az együttműködésnek, de módszertani, gyakorlati haszna is. Mert paradox módon épp a járványnak köszönhetően a virtuális térben a legkorszerűbb audiovizuális és digitális eszközöket használva cseréltek tapasztalatot a partnertelepülések könyvtárosai, muzeológusai, a fürdővárosok képviselői, és szintén online aratott nagy sikert az a közös folklórfesztivál, ahol a párkányi Varjos zenekar is fellépett. A Budapesti Művelődési Központ júniusban már élőben is Párkányba látogathatott saját programjaival, ezt követte aztán Párkány bemutatkozása Budapesten.

„A felnőtteknek is óriási élmény volt, amikor a pesti kollégák korszerű filmes technikával, kamerákkal, fényképezőgépekkel, világítástechnikával érkeztek hozzánk, a nyári filmes táborba, ahol interaktív foglalkozások keretében alkothattak a gyerekek” – mondta Júlia Žďárska, a párkányi kultúrház igazgatónője.

Együttműködési megállapodás

„A projektben fontos volt a helyi kulturális színterek feltérképezése és összekapcsolása, ezen belül pedig az, hogy mi, nagyvárosként miben tudunk segíteni Párkánynak, illetve, hogy egy kisváros miképp tudja gazdagítani egy nagyváros kulturális életét. Örömmel mondhatom, bőven volt mit tanulnunk egymástól” – állapította meg a sajtótájékoztatón Marsi László, a Budapesti Művelődési Központ igazgatója. Az egyik legnagyobb rendezvény miatt például a pestiek is izgultak, mert a budai Fonóban megrendezett, kétnapos folklórfesztiválon az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy a Varjos Párkányból megérkezhet-e, ráadásul eredetileg több zenekarral számoltak Szlovákiából, de a szigorú járványhelyzet beleszólt a tervekbe. A Varjos végül is fellépett Budapesten, Agócs Gergely, a Hagyományok Házának szakembere pedig abban segített, hogy a Fonó zenekar is játszott szlovák népzenét. Mindezt közönség nélkül, élőben streamelték, nagy sikerrel.

„Két nagy előny származott ebből. Egyrészt a felvételek profi minőségben készültek és a mai napig visszanézhetőek, másrészt a tervezett ötszáz fő helyett máig mintegy 2500 fős közönség nézte meg így a fesztivált. Sokkal több emberhez jutottunk el tehát, mint amennyihez gondoltuk” – taglalta Marsi László. A harmincezer eurós projekt nem múlik el csak úgy, mert augusztus 31-én a két intézmény együttműködési megállapodást kötött Budapesten, a hosszú távú közös kulturális tevékenység pedig új élményekkel gazdagítja majd a párkányi és a pesti közönséget is.