A megye mérései szerint mérgező anyagokkal szennyezi a tornai cementgyár a környéket

Folyamatos mérések

A mérések eredményei kapcsán megpróbáltunk Oravecz Attila, Torna polgármesterét is kapcsolatba lépni, de sajnos nem sikerült őt elérnünk. Ezzel ellentétben, a Danucem vezetősége szerkesztőségünknek azt mondta, hogy a megye által közölt eredmények pontatlanok, és az is meglepi őket, hogy a mérésekről és azok eredményeiről sem értesítették a vállalat vezetőségét. „Az elmúlt hónapokban már közel 60 000 eurót fektettünk további mérésekbe, válaszul a cementgyárral szemben megfogalmazott ellentmondásos állításokra, miszerint a jogszabályi kötelezettségeinket is meghaladó mértékben káros anyagokat bocsát ki a térségben. Egy független akkreditált laboratórium tanulmánya megcáfolta a kontextusból kiragadott és egy harmadik fél által közölt információkat. Ez a tanulmány nem bizonyította, hogy a káros anyagok kibocsátása milyen hatással van a környező területre. Az akkreditált laboratórium által végzett vizsgálat eredményei azonban azt mutatják, hogy a szennyezőanyag-határértékeket többszörösen túllépték. Ez azt jelenti, hogy a szennyezés nem a cementgyár környékéhez, hanem két konkrét településhez kapcsolódik, amelyeken belül a múltban valószínűleg PCB-anyagokkal manipuláltak, vagy a házi égetéssel terhelték és máig is terhelik a légkört. Fontos megjegyezni, hogy ezek a káros anyagok évtizedekig megmaradnak a talajban” – tudatta az Új Szóval Alžbeta Timárová, a Danucem szóvivője azzal, hogy a cementgyár hosszú távú mérései továbbra is a szennyezőanyagokra, dioxinokra és furánokra vagy nehézfémekre vonatkozó határértékek betartását jelzik.

Cáfolható eredmények

„A tornai üzemünk nem dolgozik PCB-anyagokkal, nem tárolja és nem is égeti azokat. Ezzel szemben a tágabb régió régóta ismert a PCB-szennyezéssel kapcsolatos környezeti terhelésről, amelynek eredete történelmileg nyilvánvaló. Saját költségünkön továbbra is mérjük a káros anyagok esetleges jelenlétét, hogy a tények alapján cáfolni tudjuk a téves állításokat” – tette hozzá Timárová.

A megye szerint a feltételek ismételt megszegése esetén kiszabható büntetések összegét és az ellenőrzések időközét is módosítani kellene. Az egyik megoldás a cementgyár körüli fák ültetése és a dioxin-kibocsátás folyamatos ellenőrzése volna.