A magyarlakta járásokban még csekélyebb a szavazókedv, mint két hete volt

A dunaszerdahelyi 2-es számú szavazókörzet jegyzője, Vén Kamil arról tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy ebben a körzetben átlagon aluli a részvétel. Leginkább a középkorú és az idősebb választók járulnak az urnákhoz.

Késő délutánig az elnökválasztás első fordulójában tapasztaltakhoz képest alacsonyabb volt a részvétel Galántán is. Erről Levanský Gábor, a városi választási bizottság elnöke számolt be. Szavazni itt is főleg a középkorú és az idősebb választók jönnek.

A Losonci Járási Választási Bizottság elnöke, Juraj Suja szintén arról tájékoztatott, hogy az első fordulóval összehasonlítva csekélyebb a szavazókedv.

Jozef Pisarčík, a Rozsnyói Járási Választási Bizottság elnöke viszont azt mondta, hogy itt feltételezhetően magasabb lesz a részvétel, mint ez első fordulóban volt. „Sok községben talán többen mennek majd este szavazni, hiszen szép idő volt. Az emberek ezt nemcsak kertészkedésre használják ki, szavazni is elmennek” – tette hozzá.