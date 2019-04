A külső városrészeknek is csurran-cseppen a képviselői keretből

A tavaly novemberi választásokon felállt testületben több új képviselő felvetette, hogy talán ésszerűbb lenne nem elaprózni az összeget, hanem egy-két komolyabb javítást, fejlesztést megvalósítani belőle. Például megkezdeni végre a katasztrofális állapotban lévő egykori egészségügyi központ épületének rendbetételét a Klapka téren. Ellenérvként elhangzott, hogy épp ez a pénzkeret szolgál arra, hogy a képviselők saját választási körzetükben támogatni tudjanak kisebb beruházásokat, amelyek az egész város számára nem, de az adott lakótelep, közösség számára fontosak. Általában ebből a kertből jut a külső városrészekre is. Az előző években is több példa volt rá egyébként, hogy néhány képviselő megegyezett egy-egy közös fejlesztésben, mások viszont még a 10 ezer eurót is több kisebb projektre osztották el. Mivel két képviselő még nem jelezte, mire fordítaná a rá jutó keretet, a legutóbbi ülésen 230 ezer euró elosztásáról döntött a testület.

Negyvenezer euróból csónakkölcsönző épül a Holt-Vágon, 20 ezer eurót fordítanak az örsújfalui kultúrház tetőszerkezetének felújítására, 15 ezret a belváros virágdíszítésére, 12 ezret a víztorony kivilágítására. 10-10 ezer eurót szánnak például az ún. Aranyember kápolna rendbetételére, a kavai kultúrház homlokzatának felújítására, új padok kihelyezésére a belvárosban, a kosárlabdapálya javítására Csillag utcában, a röplabdacsarnok rekonstrukciójára, a várpiac fejlesztésére, vagy éppen a harcsási közvilágításra. Kisebb összegből kerékpáros szervizpontokat létesítenek, Gyulamajoron játszóteret újítanak fel, rendbe teszik a kápolnát az evangélikus temetőben, biztonsági elemeket helyeznek ki az Erzsébet sziget útjaira stb.