A királyhelmeci kórház is segíti a tesztelést

A tanácskozáson megjelent polgármestereket Gore Gejza járási hivatalvezető, Pataky Károly (Híd), Királyhelmec polgármestere, megyei alelnök, illetve Hencel Klára, a királyhelmeci kórház és rendelőintézet igazgatója tájékoztatta. Rengeteg kérdés merült fel az újabb tesztelés kapcsán. A polgármesterek többségét elsősorban az érdekelte, pontosan milyen lépések szükségesek egy új tesztelőpont regisztrálásához, de égető kérdés volt a költségek fedezése, illetve az egészségügyi dolgozók és az önkéntesek bérezése is.

Tesztek és regisztráció

„A Tőketerebesi Járási Hivatal válságstábjának hétfői ülésén az újabb országos tesztelés részleteit egyeztettük. Mivel a kormány vasárnap döntött a tesztelésről, január 27-ig kilenc napunk van a tesztelés lebonyolítására. Időközben azonban kiderült, hogy ha a szűrést az előírásoknak megfelelően szeretnénk lebonyolítani, legkorábban pénteken kezdhetjük el a mintavételt, mert az antigénteszteket csütörtökön kézbesítik a járási hivatalokba. A központilag kiadott tájékoztatás szerint a településeknek a regionális közegészségügyi hivatalban (RÚVZ) kell regisztrálniuk, hogy kialakíthassák a szükséges mobil tesztelőpontokat (MOM). A regisztráció tudomásom szerint három-négy napig is eltarthat, ezért az önkormányzatoknak azonnal cselekedniük kellˮ – közölte lapunkkal Pataky Károly (Híd), Királyhelmec polgármestere.

Segítség a kórháztól

A regisztrációs folyamat felgyorsítása érdekében a Tőketerebesi Járási Hivatal és a királyhelmeci kórház úgy döntöttek, hogy a már korábban beregisztrált és jóváhagyott mintavételi pontok mellett újabb kirendeltségi pontokat hozhatnak létre a saját nyilvántartásuk keretében. „Mivel a már létező tesztelőpontoknak saját azonosítószámuk van és a tesztelési adatok feldogozásához szükséges Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) nyilvántartásában is szerepelnek, igénylés esetén az RÚVZ illetékesei új tesztelőpontokat rendelhetnek ki alájuk. Ha az RÚVZ alkalmazottai mindent rendben találnak, a szükséges ellenőrzések után általában egy napon belül engedélyezik a kirendelt tesztelőpont megnyitásátˮ – tette hozzá Pataky Károly. Mivel a tesztelés nemcsak a mintavételből áll, hanem a begyűjtött adatokat, köztük a fertőzöttek és nem fertőzöttek listáját is különféle alkalmazások segítségével kell feltölteni egy központi adatbázisba, a kórházi alkalmazottak közbenjárásával óriási terhet vehetnek le az önkormányzatok válláról.

Hatalmas fejetlenség

Pataky meglátása szerint az országos tesztelés első felvonását sikeresen és az elvárásoknak megfelelően hajtották végre, de az állandóan változó helyzet miatt most némi bizonytalanságot lát a rendszerben. „A szigorított kijárási tilalom január 27-én lép életbe, de ha részletesen elolvassuk a rendeletet, egyértelmű, hogy megint csak részleges szigorításról van szó. Az igaz, hogy munkába vagy a természetbe nem mehetünk, de üzletbe, gyógyszertárba, orvoshoz továbbra is járhatunk. A rendszer ismét tele van kivételekkel, a tesztelés most elvileg kilenc napig tart, kész fejetlenség az egész. Ettől függetlenül a szakemberek oldalán állok, én is azt szeretném, hogy mielőbb elkezdjék a lakosok beoltását, de attól tartok, ez még távolabb vanˮ – jegyezte meg a polgármester. Hencel Klára kórházigazgató a járási hivatallal kötött egyezség alapján a kórház által korábban létrehozott tesztelőpontján keresztül újabb, a falvak által igényelt tesztelőpontok létrehozását tervezi.

„Mivel szombatig már csak néhány nap van hátra, felajánlottuk a polgármestereknek, hogy rajtunk keresztül igényeljék a tesztelőpontok kialakítását. Megkönnyítjük a munkájukat, hiszen mi végeznénk az adminisztratív feladatok nagy részét, mi állítanánk fel a mintavételt végző csapatokat és az adatokat is mi egyeztetnénk az NCZI szakembereivel. Ettől függetlenül továbbra is az adott községnek kell megszólítani az önkénteseket és az egészségügyi dolgozókat, de a munkaszerződéseket már mi intézzük, sőt, az elvégzett munkáért is mi vállaljuk a felelősséget. Tudni kell, hogy az önkormányzatok minden letesztelt lakos után öt eurót kapnak az államtól. Ha saját maguk intézik a tesztelőpontok regisztrálását és működtetését, akkor a teljes összeg az önkormányzat kasszájában marad, ha viszont rajtunk keresztül intézik a dolgot, akkor a megkötött szerződés értelmében minden egyes elvégzett tesztért négy eurót fizetnek a kórháznak, nekik pedig egy euró marad. Így a mi költségeink is fedezve vannak és az önkormányzatoknak is marad valami a fennmaradó kiadások fedezéséreˮ – közölte lapunkkal a királyhelmeci kórház igazgatója.

Nem a pénzért csinálják

Mivel a tanácskozáson többször is elhangzott, hogy a tesztelés újabb kiadásokkal terheli az önkormányzatokat, az igazgatónő szerint tisztában kell lenni azzal, hogy a tesztelés nem a pénzről szól. „Sajnos ezen mi sem tudunk változtatni, azt viszont hangsúlyoznom kell, hogy nekünk is rengeteg kiadásunk van, és szinte biztos, hogy mi is veszteségesek leszünk emiatt, de most nem ez a fontos. A lényeg, hogy elvégezzük a feladatot és minél előbb véget vessünk ennek az áldatlan állapotnakˮ – tette hozzá az igazgató. A gyűlés végén a mintegy negyven megjelent polgármester közül 18-an fejezték ki érdeklődésüket a kórház felajánlása iránt. Az, hogy pontosan melyik településeken, mikor és melyik napokon, hány tesztelőponton lehet majd elvégeztetni az antigéntesztet, csak a következő 24–48 órában derül ki.