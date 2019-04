A kénsavval gyilkoló is megsérülhetett

Az utóbbi napokban egyre gyakrabban hangzik el, hogy F. Adriannának komoly konfliktusai voltak egy korábbi élettársával, akivel egy ideig üzlettársi viszonyban is volt. Nem hivatalos forrásunk szerint a férfi többször megfenyegette, de nem kizárt, hogy valaki megrendelésre hajtotta végre a kénsavas támadást. A fenyegetések miatt az asszony egy időre kénytelen volt kivenni lányát az iskolából és külföldre költözni. A Markíza televízió tudósítója szerint a férfit ki akarta hallgatni a rendőrség az esetet követően, ám kiderült, hogy elutazott Ukrajnába és csak a napokban tér haza. A kénsavas támadás a nő édesanyjának a háza előtt történt, a szakértők szerint sokat segített volna, ha a sérült azonnal bő vízzel le tudta volna mosni a maróanyagot. Tegnap az érsekújvári kutyások közösségi oldalán egy nő arra panaszkodott, hogy Kamocsán egy ismeretlen férfi azzal riogatta, ne mászkáljon egyedül a folyóparton a kutyájával, mert vele is hasonló történhet, mint az érsekújvári asszonnyal. A történet írójával végül sikerült felvennünk a kapcsolatot és elmondta, nem tudna személyleírást adni az idegenről, de félelmet keltett benne az ilyen fenyegetőzés és egy ideig nem is megy sétálni egyedül a szabadba. Azért tette közzé a történetét, hogy másokat is óvjon az ilyen kötekedőktől. (szaz)