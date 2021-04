A húsvéti tojásdíszítés technikái

A fehér fejkendős, népviseletbe öltözött nagymama tojásokat pingáló képe az, ami generációk óta rögződött. Sokunk szeme előtt ez a kép jelenik meg, ha szóba kerül a húsvéti tojásfestés. Csodálattal szemléltük, ahogyan a munkától megvastagodott ujjak leheletnyi csipkeszerű ornamentumot fúrtak vagy éppen egy komplikált, többrétegű díszítést festettek biztos kézzel a törékeny tojáshéj- matériára, ezzel mintegy más dimenzióba juttatva azt, amit az év legnagyobb részében napi hulladékként kezelünk. Tették mindezt a legnagyobb türelemmel, kimeríthetetlen fantáziával. Szerencsére a nagymamák ma is megvannak, csak már nem a fehér fejkendő és nem a népviselet jellemzi őket. Ám ha tojásfestésről van szó, továbbra is ösztönösen ragaszkodnak a hagyományokhoz, még akkor is, ha a szomszédasszony helyett a YouTube-csatorna tojásfestési tanácsait követik, hiszen a kézimunka jó energiája akkor is megmarad, teljesen mindegy, honnan inspirálódnak.

Az eperjesi Erzsébetek

Évek óta összeszokott csapatként működik a három egykori tanító néni: Ágh Erzsébet, Tóth Erzsébet és Nagy Erzsébet, mindhárman a pozsonyeperjesi alapiskolában tanítottak, illetve Nagy Erzsébet máig aktív pedagógus. A kézimunka szeretete ösztönözte őket arra, hogy a tanításon túl is fejlesszék a gyerekek kézügyességét és egyben türelemre is tanítsák őket. Többféle díszítési technikát használnak. Nagy Erzsébet specialitása a gyöngyfűzéssel készített kosárka, amelybe elhelyezi a tojásokat, Ágh Erzsébet többféle technikával dolgozik, ezek egyike – amit már többen ellestek tőle – az olvasztott zsírkrétával való festés.

„A kifújt tojásokat először akrilfestékkel lefestem, ettől szép csillogó színűek lesznek, ezután kezdődik az alkímia, mécses láng felett megolvasztom az éppen kiszemelt színű zsírkréta darabjait és egy elhasznált filctoll hegyére tűzött gombostűfejjel festegetem a mintákat, éppen amilyen eszembe jut. Néha több színt használok, néha csak egy színnel dolgozom. A másik egyszerű technika a körömlakkos. Egy langyos vízzel teli tálba többféle színű körömlakkot cseppentek, a tojásokat csak végighúzom ebben a vízben, a minta magától kirajzolódik. Egy másik módszer, amikor a tojást ragasztóval kenem be és spárgával, illetve színes fonállal tekerem körbe, vagy ott van a régi jó hagymalevéllel való festés is. Éveken át a helyi kultúrházban dolgoztam, bábokat készítettünk, bábszínházat játszottunk és rendszeresen rendeztünk játszóházakat mindenféle alkalmakkor, a húsvéti ünnepek előtt is, amit a gyerekek mindig nagyon élveznek” – meséli az egykori tanító néni, Ágh Erzsébet.

Tóth Erzsébet matematikát tanított a pozsonyeperjesi alapiskolában, az első tojásdíszítési technikákat még mint kisdiák, Víg Katica tanító nénitől tanulta, de mára már igazi mesterévé vált a tojásdíszítés művészetének. „Minden húsvétkor legalább 60-70 tojást festek, díszítek különbözőképpen, a legtöbbet festem. Mindet elosztogatom a barátok, a rokonok és a gyerekek közt, és mindig van keletje. A nagy emutojásokat megtartom, mert ezek ritkaságszámba mennek. Egyszer egy ismerősömtől kaptam, aki emukat nevelt és maradt pár tojása, melyekből nem keltek ki. Egyelőre még festetlenek az úgynevezett koleszterinmentes zöldes-kékes színben pompázó tojáshéjak, viszont már kifúrtam őket” – meséli Tóth Erzsébet és közben hímes tojások százait mutatja. A fúrástechnika magában megér egy misét, mert ha valakinek nincs fogorvos ismerőse, ezzel a különleges technikával ne is próbálkozzon. Ehhez ugyanis elengedhetetlen egy kiszuperált fogorvosi fúrófej, ami van annyira erős és gyengéd is egyben, hogy átfúrja ugyan, de nem töri szét a tojáshéjat fúráskor.

A fogorvosi fúróval kifúrt koleszterinmentes tojások. - A szerző felvétele

Csak természetesen

A természetes alapanyagokra esküszik Szomolai Adri Alsószeliben, aki férjével együtt erre próbálja ösztökélni a gyerekeket is, merthogy – amíg lehetett – járták az iskolákat és bemutatókat tartottak arról, milyen csodákat lehet elkészíteni a természetben összeszedett anyagokból. Ilyen a drótozásos technika, amit nagyon óvatosan kell végezni, mert elég egy erélyesebb hurokkötés és máris összeroppan a kifújt tojáshéj. Türelemre tanít a szalmatechnika, a szalmaszálakat apró darabokra vágjuk és a tojáshéjra ragasztjuk különböző mintákban. Ugyanilyen türelmet igényel a szárított virágok ragasztása is. A végeredmény minden fáradtságot megér.

Szalagtechnika

Ez az a technika, amit csak polisztirol tojásokra lehet alkalmazni, mivel tűzdelni kell a színes masnikat. A végeredmény nagyon látványos, de az elkészítés pontos előzetes tervezést igényel, hogy a szalagok végül kiadják a kívánt mintát és színkombinációt.

Szalagtechnikával készített polisztirol tojások. - A szerző felvétele

„Egy barátnőmnél láttam először, de azt, hogy hogyan kell elkészíteni, nem tudta elmagyarázni. Végül a YouTube-videókból tanultam meg a technikát, sok próba és kudarc egyvelege után. Most már magam is új mintákat találok ki és nagyon élvezem. Nekem ez a megnyugvást jelenti. Néha az egyik-másik jól sikerült alkotást szinte sajnálom odaadni”

– meséli tapasztalatait Bartalos Júlia Csiliznyáradról.

Csipke és mézeskalács

Dovhun Helena és férje, Milan Királyhelmecről költöztek tizenöt évvel ezelőtt Nyékvárkonyra. „A gyerekeink itt kaptak munkát, itt telepedtek le, miattuk költöztünk ide mi is. Húszéves korom óta a tojásfestés a kedvtelésem. Először többszínű viaszfestéssel kezdtem, majd egy ismerősöm megismertetett a csipkedíszítés technikájával fogorvosi fúrófej segítségével. Megrajzolom a mintát, a férjem segít kifúrni, végül én díszítem a fehér viaszos madeiramintákkal. Valamikor 200 tojást is díszítettem húsvétra, ma már megelégszem az ötvennel is” – mondja nevetve Helena. Dovhun Helena és férje, Milan is mozgássérült, de kézügyességük bámulatra méltó. A madeiradíszítésen kívül egyedi mézeskalács tojásokat is készítenek. Mézeskalács tésztából fél tojásokat sütnek, összetapasztják de előtte a közepébe mindig egy meglepetést tesznek, a Kinder meglepetés tojáshoz hasonlóan. Ezután készül a cukormázas, színes díszítés, amit – bármilyen hihetetlen is – Milan készít, igazi mesterművek kerülnek ki a kezei közül. A mézeskalács tojások készítéséhez egyébként minden szükséges kelléket be lehet szerezni egy háztartási boltban.

A tojásokat Dovhun Milan díszítette. - A szerző felvétele

Ha valakit egyszer megragad a tojásfestés, a hímestojás-készítés, az menthetetlenül beleszeret. Több tojásfestő elárulta, hetekig naponta többször is rántotta volt a menü, mert kellettek a kifújt tojáshéjak. S bár a locsolók megelégszenek ugyan a piros tojással is, de egy gazdag díszítésű, egyedi kivitelezésű, mézeskalács tojás azért biztosan náluk is különleges bánásmódban részesül és megmelengeti a szívüket is.