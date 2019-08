A hírneves galántai Eszterházy-család

Az „Így kezdődött minden…” alcímet viselő rendezvény a galántai Eszterházy-család történetének bemutatására fókuszált. A látogatók a neogótikus kastély udvarán és kertjében szombaton és vasárnap megtekinthették a Fringia társaság előadásában – magyar és szlovák nyelven – az Eszterházy-család történetének egy részéről szóló történelmi bemutatót, a 16. század végét, a 17. század elejét idéző korszakot, Eszterházy Miklós nádor történetét, Nyáry Krisztinával kötött házasságát, a család kapcsolatát a várossal. A pozsonyi Fringia a 15–18. századi közép-európai harcművészet és főként a kardvívás bemutatásával foglalkozó csoport. Magyarországon első helyezést ért el egy rangos megmérettetésen a legszebb és leginkább korhű 17. századi viseletek között, ezeket is megcsodálhatta a közönség. Takáč Zsolt, a társulás elnöke, az előadás forgatókönyvének írója is részt vett az előadáson. Elmondta, a rendezvénynek ez volt a 4. évfolyama és körülbelül féléves munkájának gyümölcsét láthatta az a mintegy 3 ezer ember, aki a hétvégén ellátogatott Galántára. A történelmi bemutató az előző évek bemutatóinak, az Eszterházy-család élete egy fejezetének lezárása, de már tervezik a jövő évi folytatást. Pozitívumként emelte ki, hogy idén volt a legtöbb résztvevője a magyar nyelvű előadásnak. „Elsősorban családok érkeztek hétvégén a kastélyhoz, de mivel történelmi témájú rendezvény, olyan turisták is érkeztek, akik érdeklődnek a történelem iránt, és kimondottan úgy időzítették a szabadságukat, hogy a rendezvényünkön itt lehessenek. Még Ausztráliából is érkezett egy 11 fős társaság, közülük ketten beszélnek magyarul. A jelenléti ívet bizonyos Eduard Eszterházy is aláírta, ám nem sikerült kiderítenünk, honnan érkezett, kinek a leszármazottja” – mondta Takáč Zsolt. A történelmi bemutatókon túl a kastélykertben koncertek, gyermekprogramok, vásárosok, borkóstoló és finom ételek fogadták a vendégeket. A vasárnapi programok lezárásaként Peter Lipa és zenekara adott koncertet. A polgári társulás munkáját nagyban segíti a helyi nyugdíjasklub, tagjainak a szereplők vendégül látása volt a feladata a két nap alatt. A klubtagok önkéntes munkával a kastély felújításában és rendben tartásában is segítenek.