A hétvégén oltás – Dunaszerdahelyen és Galántán is

Galántán a Janssen egydózisú vakcináját vehetik fel a lakosok a városi sportcsarnokban pénteken és szombaton reggel 9 és délután 4 között. Dunaszerdahelyen szombaton reggel 8-kor nyitják meg a nagy kapacitású oltópontot a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában. 12.30-ig a Pfizer vakcináját kérhetik a 12 évnél idősebbek, majd délután az egydózisú Janssent vehetik fel azok, akik már betöltötték a 18-at. Délután 4-ig regisztrációval és regisztráció nélkül is oltanak Dunaszerdahelyen. A nagyszombati nagy kapacitású oltópont hasonló harmonogrammal 18.00-ig tart nyitva, itt vasárnap is oltanak.

Galgócon, Pőstyénben, Szenicen és Szakolcán is a Janssen vakcináját tárazták be a hétvégére. Az oltáshoz szükséges dokumentumok a megye honlapjáról is letölthetők, regisztrálni pedig a vakcinacia.nzci.sk oldalon lehet.