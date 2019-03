A Csallóközből már elűzték a telet

Szombaton több dunaszerdahelyi járásbeli faluban is megrendezték a hagyományos dőrejárást. Hodosból reggel kilenckor indult el a dőresereg, idén először a szomszédos Nagyabony utcáit is bejárták a jelmezes hagyományőrzők.

Hodos |

A menyasszony és a vőlegény vezette a menetet, de nem hiányozhatott a vőfély, a püspök, az apáca, a medve és a kisdobos sem. Bedrótozott utcaajtók jelezték, hogy merre jártak a dőrék, a drótostót ugyanis bekötözte azokat az utcaajtókat, ahol senki nem várta a dőréket. Hodosban már hatodszor szervezték meg a mókás menetet, amelyhez most Nagyabony is csatlakozott. A két község képviselő-testülete januárban együtt tárgyalt, ezután kulturális együttműködés is elkezdődött a két falu között.

“Megkértem a Csemadok nagyabonyi alapszervezetének elnökét, Moravek Ivettet, hogy lenne-e kedvük közösen megszervezni az idei dőrejárást. Kiderült, hogy ők is ezt akarták, hogy a két falu közeledjen egymáshoz” - nyilatkozta az ujszo.com-nak Csepi György a hodosi Megmaradásunkért kultúrcsoport vezetője.

Mintegy harmincöt-negyven dőre indult el a hodosi szabadidőközpont elől, hogy körülbelül 7 kilométer megtétele után visszatérjenek ide és összeadják a menyasszonyt és a vőlegényt.

A humoros szertartás után meggyújtották a kicebábut, a szalmabábu elégetésével elbúcsúztatták a telet és köszöntötték a tavaszt.