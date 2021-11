A Csallóköz legjobb ételét keresik

Hét dunaszerdahelyi járásbeli étterem kapcsolódott be a versenybe, mindannyian más-más alapanyagokból készítették el azt a főételt, amely szerintük legjobban jellemzi a régiót. Készültek hagyományos ételek új formában találva, valamint bátor alapanyag választások is megjelentek az egész napos főzés folyamán. Somogyi Gábor az OOCR igazgatója elmondta, a verseny része a szövetség által indított gasztroprogramnak, amely keretében korábban workshopot szerveztek, valamint egy gasztrokínáló kiadványt is megjelentetek. Három évvel ezelőtt azért indították el a versenyt, hogy a csallóközi gasztronómia is érvényesülhessen az idegenforgalomban.

„Úgy gondoltuk, hogy olyan ételek kellenének az éttermek kínálatába, amelyek a helyiek és az ide látogató turisták érdeklődését is felkeltik. Évente mintegy kétmillió látogató érkezik a régióba, ha csak egy részük megkóstol valami különlegességet, azzal már beindíthatjuk a csallóközi gasztronómiát“ - beszélt a motivációról az igazgató hozzátéve, hogy az alap elgondolás a Magyarország tortája koncepcióból indult ki.

Ezalapján idén már az is szerepelt a kiírásban, hogy a verseny legjobb ételét bárki megkóstolhassa, vagyis elérhető legyen a nyertes étteremben. „Számomra a csallóközi étel helyi alapanyagokra építkezik és ezeket próbálja meg új formában bemutatni, a zöld fűszerek bátrabb használatával, új ízekkel kísérletezve“ - jegyezte meg Somogyi Gábor.

Halételek, vadas, paprikás krumpli, báránycsülök, dámszarvassteak és őzgerinc is készült a MOL Arénában berendezett profi konyhában. Az általunk megkérdezett versenyzők a helyi ízekre, illetve a meglepetés erejére is építettek. Háromtagú, elismert szakácsokból álló szakmai zsűri kóstolta és értékelte a látványos fogásokat. Így nem csak hasznos tapasztalattal, hanem jó tanácsokkal felvértezve tértek vissza a versenyzők a megmérettetésről a konyhájukba.

Mivel a verseny célja a helyi ízek és éttermek népszerűsítése, ezért az interneten kisvideók formájában követhető lesz, hogy ki milyen ételt készített és milyen értékelést kapott rá a szakmai zsűritől. A hetente jelentkező videósorozat végén az is kiderül majd, hogy milyen fogás lett idén a Csallóköz legjobb étele.