A bérlakásokról vitáztak Galántán

Galánta | Az évek óta tervezett bérlakások építéséről is vitáztak a képviselők a testület múlt heti ülésén. Több kérdés is felmerült, de Peter Paška polgármester kitart amellett, hogy jó úton halad a bérlakások építése.

A képviselői interpellációk között és a határozatok ellenőrzésekor is felmerült a bérlakások helyzete. Bíró László képviselő tájékoztatást kért a város vezetésétől arról, hogyan áll az építkezés előkészítése. A polgármester elmondta, hogy eddig 240 kérvény érkezett a hivatalba. „Megvan az érvényes építési engedélyünk, és ismert a régészeti feltárás ára” – tájékoztatta a testületet Paška. Hozzátette, hogy legkésőbb február végéig benyújtanák a kérvényt az Állami Lakásfejlesztési Alapnak, a képviselőtestület januári ülésén tárgyalhatnak a városatyák a javaslatról. A határozatok ellenőrzésekor Peter Závodský képviselő felvázolta, hogy az elmúlt években milyen határozatokat fogadtak el az ügyben, és rámutatott a hiányosságokra. A képviselő választási trükknek nevezte Paška korábbi kijelentését, amellyel azt állította, hogy kezdték előkészíteni a bérház építését. A képviselő-testület ugyanis korábban olyan határozatot hozott, amelyben leszögezik, csak akkor kezdődhet el az építkezés, ha megvan az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatása. „Csak a határozat megszegésével kezdődhetett el a bérlakások építése” – állapította meg Závodský, aki arra is rámutatott, hogy a lakások odaítélésére vonatkozó feltételek sem ismertek, és kérdéses, mikor kerülnek nyilvánosságra. „Támogatom a bérlakások építését, de ne vezessük félre az embereket azzal, hogy könnyen és olcsón hozzájuthatnak” – fogalmazott a képviselő, akinek felszólalását többen tapssal jutalmazták. Bíró László is leszögezte, egyetért a beruházással, de kéri, hogy a város vezetése rendszeresen, minden ülésen tájékoztassa a képviselőket a fejleményekről, a főellenőr pedig vizsgálja meg a 2016 óta tartó folyamatot, hogy időben orvosolhassák az esetleges hiányosságokat.

Peter Paška a közösségi portálon közzétett bejegyzésében nyomatékosította, hogy készül a projekt, és leszögezte, hogy nem olcsóbb, szociális lakásokat, hanem bérlakásokat építenek. „Elsősorban a fiatal családoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak a jelzálogkölcsönt. De nem csak nekik szólnak” – írta a polgármester. Paška hozzátette, hogy a Taksonyi és a Hody úton álló szociális lakásokat is fejlesztenék, hogy a régebbi épületekben is megfelelő körülményeket alakítsanak ki. Azt, hogy miből, nem részletezte.