„A belső fényeit vetítette ki a tájra” – Vavrikné Szarka Erzsébet festészete

Nem szűnő alkotókedv

Néhányszor elidőzünk annál a kérdésnél, hogy voltaképp milyen festővel is van dolgunk. Amatőrrel? Profival? Talán kár is a minősítésekkel bajlódnunk, beszéljenek inkább maguk a képek. A lényeg valahol az élethosszig tartó alkotó- és tanulási kedvben van. Vavrikné gyakorlatilag a gyerekkorától kezdve festő akart lenni, s a vágyát az akadályok ellenére sem adta fel – ráadásul úgy, hogy ezeket a nehézségeket sosem festette meg, helyette mással foglalkozott a képein. Folyamatosan kereste a fejlődési lehetőségeket. Miloš Alexander Bazovský és Jozef Zaťko tanfolyamaira is járt esti kurzusokra Pozsonyba és Nyitrára – és különösen utóbbi volt rá hatással.

A tárlat több összefüggő egységből áll, ami mintegy hat évtized alkotómunkáját mutatja be dióhéjban. Az óra járásával megegyező irányban érdemes végighaladni a festményeken – s nemcsak azokon, mert van itt makramé, tűzzománc és rajz is. Utóbbiak a múzeumbarátok, ill. a fogászgyűlés tagjait ábrázolják, de van köztük testnevelési szakkönyv számára készített illusztráció is.

Az első csoportot a korai festmények alkotják, kezdve egy 40-es évek elején készült önarcképpel. A város- és tájképek minden alkotói korszaknál felbukkannak.

„Nem súlyos, nehéz festmények ezek, már ha a színvilágát is megnézzük. Nagyon szeretett kirándulni és tájképeket festeni. Úgy gondolom, az akvarell segített abban, hogy a belső fényeit vetítette ki a tájra. Van, ahol realisztikusabb, de a későbbiekban már nem.

Azt hiszem, ő titokban olyan ember volt, aki a tájból töltekezett. Aki rájött arra, hogy a víz, a hegyek mit jelentenek. A családjával rengeteget túráztak, síeltek, sátraztak“

– magyarázza Szabó Csekei Tímea. Innen például az is érthetővé válik, hogy miért gyakori motívum a sátor. Vavrikné gyakran festett szabadtéren is, s ehhez jól jöttek az akvarellben rejlő lehetőségek, aminek „nagyon értette a titkát“.

A Mátyusföldre és Csallóközre jellemző tájtípusok adták a válogatás gerincét. Egy-egy vizes élőhely ábrázolása szinte bárhol lehetne ezen a területen, de van, ami nagyon konkrétan felismerhető: ilyen például karvai Duna-part háttérben a Gerecse halmaival. Mellettük azonban északabbi szlovák, svájci, svéd, bolgár és magyarországi tájak is megjelennek a falakon, hiszen nagyon sokat utaztak a családdal.