880 fertőzött a Dunaszerdahelyi járásban

Az országos tesztelés első fordulójában 0,96 százalékos volt a kiszűrt pozitív lakosok aránya a járásban. Mivel ez a szám meghaladta a kormány által meghatározott 0,7 százalékot, novemberben a második fordulóban is letesztelték a lakosokat. Mintegy 20 ezerrel több tesztet végeztek el az állomásokon, ebben az is közrejátszhatott, hogy a zöld járásból ingázóknak is szükségük volt az új igazolványra – a 110 083 mintavételből 577 volt pozitív, az összes teszt 0,52 százaléka. A járási átlag azonban nem minden községre érvényes, több helyen a hétvégén önkéntes tesztelést végeztek.

880 aktív beteg

A járvány megjelenésétől a múlt hét végéig 2045 koronavírusos beteget regisztráltak a járásban. Robotka Rozália, a Dunaszerdahelyi Járási Közegészségügyi Hivatal igazgatója lapunknak elmondta, hogy a múlt héten 880 aktív beteget tartottak nyilván, 45-tel többet, mint az előző héten. Ez azonban csak a PCR-tesztek eredményét tükrözi. A kórház alagsorában a múlt hétfőtől elérhető az ingyenes antigénteszt, ezek eredményei azonban egyelőre nem ismertek, Bock Sylvia, a kórház igazgatója azonban azt mondta, 10 százalék körüli a pozitív esetek aránya.

Kedvezőtlen helyzet

„A járásban nem kedvező a Covid-19 helyzet. Az új esetek többségét a gócpontok feltárásakor azonosítjukˮ – folytatta az igazgató, aki nehezményezte, hogy sokszor a lakosok sem állnak elég felelősségteljesen a járványkezeléshez, például nem hordják, vagy rosszul hordják a szájmaszkot. Ezt pénteken Bock Sylvia is megerősítette. „Az első hullám idején mindenki otthon maradt, és fegyelmezetten viselkedett, ma más a helyzet. Az ingyenes antigéntesztelésen kiszűrt pozitív páciensek is itt vannakˮ – mondta Bock Sylvia, hangsúlyozva a helyes maszkviselés fontosságát.

Gócpont a szociális otthon

Az elmúlt hetekben több dunaszerdahelyi járásbeli szociális otthonban is kialakultak gócpontok, Robotka Rozália elmondta, emiatt is sok a fertőzött. „Jelenleg három szociális otthonban van érvényben karantén, és folyamatban az epidemiológiai kutatásˮ – közölte az igazgató. A Közegészségügyi Hivatal honlapján olvasható rendelkezések szerint a légi szociális otthon 62 lakója közül 59, a 36 alkalmazott közül 15 tesztje lett pozitív. Hasonló a helyzet a nagymegyeri Ad Usum Szociális Szolgáltatások Központjában is, ahol szintén karantént rendelt el a Közegészségügyi Hivatal, itt 49 fertőzöttet szűrtek ki az 57 kliens közül, és 7 alkalmazott tesztje is pozitív lett.

Döbbenet Bősön

A bősi szociális otthon lakói és alkalmazottai is karanténban vannak, pedig kilenc hónapig sikeresen küzdöttek a vírus ellen. Horváth Róbert igazgató közölte, hogy antigénteszteléssel derült ki a fertőzés jelenléte, amit a Közegészségügyi Hivatal által elrendelt PCR-teszt is megerősített. „Az első reakció a döbbenet volt, majd jön a feldolgozás és az, hogy meg kell oldanunk a helyzetet. A lakók és az alkalmazottak is tünetmentesek, jól vannak. Senki nem mutatta korábban sem a fertőzés jeleit. Naponta többször mérjük a lakók és alkalmazottak lázát” – nyilatkozta Horváth Róbert. Az otthon vezetőjét is meglepte a tesztek eredménye, azt mondta, ha nem teszteltek volna, azt gondolnák, hogy továbbra is ellenállnak a vírusnak. „Most minimális munkatárs segítségével látjuk el a lakókat, csak velük érintkezünk” – szögezte le az igazgató. Az alkalmazottaknak egy panziót béreltek ki, mivel az otthonban nincs megfelelő számú ágy. Vitaminokat, gyümölcsöket is kapnak a szociális otthonban élők, az önkormányzat gondoskodott a megfelelő számú védőfelszerelésről, és az influenza elleni oltásról is, amelyet még ősszel adtak be a lakóknak. „Mindent elkövetünk azért, hogy a lehető legzökkenőmentesebben túltegyük magunkat ezen a válságon” – mondta Horváth Róbert.

Család, iskola, munkahely

A regionális közegészségügyi hivatal igazgatójától megtudtuk, hogy folyamatos a kontaktuskutatás, követik a fertőzés útját. „Elsősorban a családokban, iskolákban, munkahelyeken, vagy közösségi helyeken találunk kapcsolatot az egyes esetek közöttˮ – mondta Robotka Rozália.

Fegyelmezettség kell

A járványügyi előírások betartása mindannyiunk kötelessége – a boltokban általában figyelmeztetik is a vásárlókat a hatályos előírások betartására, sehol nem hiányzik a kézfertőtlenítő, de tény, hogy az utcán most is sokan nem hordják rendeltetésszerűen a maszkot, amiből most – az első hullámmal ellentétben – nincs hiány. Robotka Rozália arra is felhívta a figyelmet, egyéni felelősségünk betartani a hatályos szabályokat. „Nagyon vigyázzon magára mindenki, mert futótűzként terjed a vírus, nem lehet félvállról venni” – üzente az olvasóknak Horváth Róbert.