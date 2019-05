47 fővel csökken a magyar elsősök száma a Nyitrai kerületben

A Nyitrai járás hét magyar iskolájába tavaly összesen 17, idén pedig 15 gyereket írattak be. Nyitracsehiben nulláról kettőre emelkedett, Alsóbodokon ötről nullára csökkent, Gímesen nulláról háromra emelkedett, Kolonban és Nagycétényben ötről négyre csökkent, Zsérén nem változott (két fő) az elsősök száma. A pogrányi magyar iskolába tavaly és idén sem írattak gyereket.



Érsekújvári járás



Az Érsekújvári járásban biztatóak a beiratkozási eredmények. 16-tal több gyereket írattak magyar iskolába, mint egy éve.

Érsekújvárban tavaly 48, idén 54, Párkányban tavaly 70, idén 81 gyereket írattak magyar iskolába.

Lóthi Blanka, a szímői Jedlik Ányos Alapiskola igazgatója elmondta, hogy a halasztások miatt 12 helyett ősszel csak 9 elsős kezdte meg a tanulmányait az iskolában, ahol a pedagógusok részéről nagyon sok türelemre és odafigyelésre van szükség. A most beíratott 8 leendő tanuló roma származású, a pedagógusok mindent megtesznek a felzárkóztatásukért. A járásban már csak négy kisiskola működik, miután a bényit 2015ben, a bartit és a pozbait 2017-ben bezárták. A kisiskolák közül Fűrön a legrosszabb a helyzet, ahol egyetlen elsős sem lesz ősztől, és tavaly is csak egy gyereket írattak be. Zsitvabesenyőre tavaly négy, idén csak két leendő elsőst írattak. A kisújfalui kisiskolába eggyel, a nánaiba kettővel több gyereket írattak, mint tavaly. A nagykéri közös igazgatású alapiskolába két gyerekkel kevesebbet írattak be, mint egy éve. Az Érsekújvári járás két legnagyobb községében elégedettek az eredményekkel. Udvardra tavaly és idén is 29 gyereket írattak. Tardoskedden tavaly 18, idén 17 gyereket iskoláztak be. Szőgyénben hat, Kéménden öt gyerekkel többet írattak be idén, mint az előző iskolaévben. A párkányi régióban lévő Ipolyszalkán, ahol az iskola a közelmúltban vette fel Turczel Lajos nevét, ugyancsak örülnek az eredményeknek, mivel tavaly nyolc, idén tizenhárom gyerek számára választották a szülők ezt az iskolát. A párkányi régióbeli Kürtön tavaly 19, idén 14 gyereket írattak be a szülők. Köbölkúton idén is 14 leendő elsőssel számolnak. Kéménden öttel több, Muzslán néggyel kevesebb gyereket írattak be, mint tavaly.



Komáromi járás



A Komáromi járásban idén 34 gyerekkel kevesebbet írattak be magyar iskolába a szülők, mint egy évvel korábban. Ennek közel fele (16) a négy komáromi iskolára esik, de a városban ez nem annyira fájdalmas csökkenés. Itt ugyanis inkább az egyes iskolák közti eloszlás változik évről évre. Gútán sem jelentős a csökkenés (81-ről 78-ra), viszont az egyik alapiskolában veszélybe került az első osztály nyitása – erről még az önkormányzat következő ülésén fognak tárgyalni. A járás harmadik városában, Ógyallán 35-ről 31-re csökkent a beíratottak száma.

A teljes szervezettségű iskolák közül nem változott, illetve 1-2 gyerekkel emelkedett vagy csökkent a beíratottak száma Bátorkeszin, Izsán, Marcelházán, Madaron, Nemesócsán, Szentpéteren és Csallóközaranyoson. Ekelen hattal, Lakszakállason öttel, Hetényben néggyel nőtt a beíratott gyerekek száma. Ugyanakkor Csicsón nyolccal, Naszvadon héttel, Búcson néggyel kevesebb elsősre számíthatnak. Dunamocson a tavalyi 8-cal szemben idén 3 gyereket írattak be. Első osztályt viszont nem tudnak nyitni.

A kisiskolák közül Keszegfalván csökkent leginkább a beíratottak száma – a tavalyi 13 helyett idén csupán 7 gyereket írattak be. Martoson 6-ról 3-ra, Nagykeszin 4-ről 2re, Dunaradványon 3-ról 2-re csökkent a beíratott gyerekek száma. Ezzel szemben Karván a tavalyi kettőről hatra, Tanyon kettőről háromra emelkedett a leendő elsősök száma.



Lévai járás



A Lévai járásban a tavalyi évhez viszonyítva harminchárom fővel csökkent a magyar alapiskolába íratott gyerekek száma. Az, hogy végül hány elsős ül be az iskolapadba, csak szeptemberben dől el. Tavaly például a beíratott 158 helyett 174 kezdte meg a tanévet a járás valamelyik magyar iskolájában.

A Lévai járásban tizenhat magyar alapiskola működik. Míg Ipolyszakálloson hétről nyolcra, Barssárón hatról hétre, Nagyölveden kilencről tizennégyre, Ipolyvisken egyről négyre, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskolában és Gimnáziumban tizennyolcról húszra emelkedett a beíratott elsősök száma, addig Ipolyság másik iskolájában, a Pongrácz Lajos Alapiskolában tizenhárommal fővel csökkent a beíratott gyerekek száma. A beíratási eredmények alapján a következő tanévet tizennyolc elsőssel kezdik. Zselízen kilenccel (31 helyett 22), Léván hárommal (tizenöt helyett tizenkettő), Csatán néggyel (tizenegy helyett hét) csökkent a beíratott gyerekek száma. A beiratkozási statisztikák szerint Alsószemeréden kettő helyett egy, Farnadon öt helyett kettő, Érsekkétyen hat helyett három, Paláston öt helyett kettő, Garamsallón három helyett egy, Nagysallón hat helyett négy elsős lesz. Míg a szalatnyai iskolába tavaly két gyereket írattak (szeptemberre végül öt elsősük lett), addig idén egyet sem.

