350 ezer euróból fejlesztik a játszótereket Komáromban

Júliusra újabb, immáron a harmadik „Méhecskés“ játszótér jön létre a Duna menti városban a Komenský és a Tél utca között, nem messze a szlovák tanítási nyelvű alapiskolától. Az önkormányzat múlt héten átadta a kivitelezőnek az építkezési területet, a tervek szerint pedig júliusra el is készül a beruházás – közölte az Új Szó megkeresésére Keszegh Béla (független) komáromi polgármester.

Javában zajlik az 327 négyzetméteres Cultplay játszótér építése is a termálfürdő előtti téren, amely a dél-komáromi Csillagerődöt formázza. A heteken belül elkészülő tematikus park kiépítésének költsége 248 500 euró. Az önkormányzat pedi ezen felül a környéken 50 ezer euróból rakja rendbe a járdákat.

Külterületi városrészeken is

A Holt-Vág mellett, Kabátfalun is lényegében egy új játszótér épül, a szintén külterületi városrésznek számító Kaván és Gyulamajoron pedig bővítik a meglevő helyszíneket. „Nemcsak a játszóterekre figyelünk oda ezeken a városrészeken. Több éve az a jelszavunk, hogy minden külterületen történjen valami. Ebből adódik a játszóterek bővítése is" – tette hozzá Keszegh. 25 ezres keretből egyedi játékelemekkel bővül a Víztorony körüli pihenőterület is, ezen felül pedig a Gazda utcán is hasonló fejlesztés van kilátásban. Jelen állás szerint idén összesen 350 ezer euró fektetnek be Komáromban a játszóterek létrehozásába és fejlesztésre. Az önkormányzatnak mindez közel 50 ezer eurós költséget jelent, míg a nagyobbik részt Európai uniós forrásokból és magáncégek költségvetéséből állják. A polgármester elmondta, az Intergrált Regionális Operatív Program (IROP) kiírásában pályázott az önkormányzat három játszótér fejlesztésére, illetve a környező területen fejlesztésére a hetes lakótelepen.