2,8 millió euróból újul meg a komáromi iskolaépület

Valamivel több mint 2 millió 803 ezer eurót nyert el Komárom város a közlekedésügy minisztérium pályázatán a Határőr utcai szlovák tanítási nyelvű alapiskola rendbetételére. A munkálatok célja a műszaki állapot javítása mellett természetesen az energiahatékonyság növelése (40,5%-os csökkenést kívánnal elérni) lesz.

A nyílászárók teljes cseréje mellett felújítják a homlokzatot. Leszigetelik majd a padlásteret, valamint a lapostetős részeket is. Ami a tetőt más szakaszait illeti, természetesen kicserélésre kerülnek a bádogos elemek, ill. a csatornák is. Új fűtésrendszere és belső világítása lesz az iskolaépületnek. Az egyik legkifinomultabb feladat a bejárati kőportál szakszerű restaurálása lesz. Végül pedig az udvarban lebontanak egy balesetveszélyes melléképületet, de ezt már a város forrásaiból végzik majd el.

Keszegh Béla (független) lapunknak elmondta, jelenleg a szerződéskötés folyamata zajlik. A város abban bízik, hogy a munkálatokat akár már a nyári szünetben is el tudják kezdeni. A polgármester kérdésünkre kifejtette: a legtöbb hasonló pályázati felhívás kapacitásbővítésre, vagy az energiahatékonyság növelésére irányul, s jellemzően az államszocializmus idejében létesült épületekre szól. A közlekedési tárca kiírása azonban most ilyen értelemben kivételes volt. Keszegh szerint a felújítás műemlékvédelmi megkötései miatt nem volt egyszerű feladat összeállítani a projektet, s maguk a munkálatok is majd kihívást jelentenek, ugyanis a 19. századi épületen sok speciális elem van. Hozzátette: később majd az épület előtti járdát is szeretnék rendbe tenni. Emellett nagyobb fejlesztési projektekhez való forrásokra pályáztak a J. A. Komenský és a Munka utcai Alapiskolák számára.