13 adóhivatali kirendeltség szűnik meg holnaptól – köztük a gútai és az ógyallai is

Már hónapok óta lehetett tudni, hogy az adott városokban sor kerül majd a kirendeltségek megszüntetésére. Az adó- és vámhivatal hivatalos közleménye szerint több ok is az optimalizáció mellett szólt, ill. az már 2012 óta tervbe volt véve. Az okok között megtalálható az elektronikus kommunikáció térnyerése, valamint az is, hogy a kliensek már kevésbé keresik fel személyesen a hivatali pontokat. A 13 kirendeltséget – együtt az ott eddig dolgozó alkalmazottakkal – a legközelebbi nagyobb központokkal vonják össze. A központi adó- és vámhivatal szerint ennek köszönhetően csökkenni fognak az épületek bérlésére és fenntartására fordított állami kiadások is. Ami a klienseket illeti, több csatornán keresztül is tudnak majd kommunikálni a hatóság munkatársaival.

A magyar nyelvterületet a somorjai, gútai, ógyallai, szepsi és nagykaposi kirendeltségek megszűnése érinti – e városokból, ill. azok környékéről értelemszerűen Dunaszerdahelyre, Komáromba, Kassára, valamint Nagymihályra kell utazniuk azoknak a klienseknek, akiknek személyes ügyintézésre van szükségük december 1-től.

Hasonló sorsa jutnak az eddigi galgóci, lőcsei, nagyrőcei (Revúca), gyetvai (Detva), szinnai (Snina), sztropkói (Stropkov), szobránci (Sobrance) és gölnicbányai (Gelnica) adóhivatali kirendeltségek is.

A központi adó- és vámhivatal közleménye szerint az optimalizáció nyomán növelni tudják a szolgáltatásaik minőségét, amelyet a munkafolyamatok elektronizációja és automatizációja tesz lehetővé.