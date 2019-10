Pellegrini nem érti, miért világította át valaki kétszázszor Čižnárt

Peter Pellegrini (Smer) kormányfő a szerdai kormányülés után azt mondta, nem érti, miért világította át valaki 200 alkalommal is Jaromír Čižnár főügyészt. Hozzétette, reméli, a vizsgálat kideríti ezt, és utánanéz, őt magát hányszor világították át.

Pozsony | Peter Pellegrini (Smer) kormányfő a szerdai kormányülés után azt mondta, nem érti, miért világította át valaki 200 alkalommal is Jaromír Čižnár főügyészt. Hozzétette, reméli, a vizsgálat kideríti ezt, és utánanéz, őt magát hányszor világították át.

„A főügyész lépéseket tett az ügyben. Várjuk a rendőrség válaszát“ – mondta Pellegrini, és hozzátette, csodálkozik, hogy valakit ennyiszer átvilágítottak, és nem érti, mi újat lehet megtudni valakiről 200 alkalommal. Az adatbázis alapján végzett lusztráció csak az, amikor ellenőriznek minden, az állampolgárról és a családjáról rendelkezésre álló információt. Se több, se kevesebb“ – mondta Pellegrini.

A kormányfő elmondta, különféle okai lehetnek az álvilágításnak.

„Meg kell nézni, van-e illegális megfigyelés a 200 eset között, és mi függ össze csupán egy útlevél vagy személyi okmány, esetleg jogosítvány kiadásával, mert ilyen alkalmakkor is belép valaki a személyes adatbázisunkba“

– tette hozzá Pellegrini.

A Joj televízió értesülései szerint Jaromír Čižnárt mintegy 200-szor világították át hivatali ideje alatt, 2017 és 2018 között is megfigyelték. Az üggyel a Pozsonyi Kerületi Ügyészség is foglalkozni fog, hamarosan büntetőeljárás indul és a lusztrációt a belügyminisztériumi felügyelőség is vizsgálni fogja.