Volt, amikor még villamos járt Bécs és Pozsony között – mutatjuk, hogy nézett ki!

A bécsi villamos történetét a múzeum információs táblákkal és korabeli tárgyakkal, dokumentumokkal és az összeköttetést biztosító járművek modelljeivel mutatja be. A látogatók egy restaurált GANZ villamosmozdonyt is megtekinthetnek P.O.H.É.V. Eg 6 jelöléssel, és egy tehervagont is eredeti állapotában.

A kiállítás 2025. szeptember 30-ig látogatható. A galériában látható fotókat a Pozsonyi Kifli számára Braňo Bibel készítette.