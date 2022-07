VIDEÓ: Több ezer denevér repült ki egy barlangból – egyes barlangokban akár 20 millióan is élhetnek!

Denevérek ezrei repültek ki a mexikói Sinaloa állambeli Cueva de los Murciélagos barlangból – írja a Refresher.sk. A barlang neve magyarul „denevérbarlangként“ fordítható le – valószínűleg okkal kapta ezt a nevet.

Watch this endless river of bats emerging from this cave



This is Cueva de los Murciélagos in Mexico pic.twitter.com/JbmbhOdgHc