Tudni kell megbocsátani, de nem lehet felejteni

Ismert és megbecsült orvosként soha nem vállalt politikai funkciót, viszont szakmai téren számos tekintélyes posztot érdemelt ki: a pozsonyi Egyetemi Kórház neurológiai klinikájának igazgató főorvosa volt, az Orvosi Egyetem dékánja. Viszont abban az időben is nagyon fontosnak tekintette, hogy ne veszítse el kapcsolatát a betegekkel.

Tény, hogy az úttörőmozgalom kivételével soha nem kapcsolódtam be semmilyen politikai mozgalomba, apukám, saját élettapasztalataiból kiindulva, erre tanított. A szakmai pozíciókat illetően mindig igyekeztem, hogy ezek mellett a tudománnyal is foglalkozhassak, és ez sikerült is. És az is, hogy a betegeket se hanyagoljam el. Egy igazgató főorvosnak mindent tudnia kell valamennyi betegről, egy-egy orvosi viziten nem handabandázhat, pontos és konkrét dolgokat kell mondania. Következetesen igyekeztem felállítani a diagnózist, s a betegek gyógyításában elért kisebb sikerek és az állapotukban beállt javulás is nagy örömöt és megelégedést jelent számomra.

Felelősségteljes és nehéz munkája mellett, bár az utóbbi évek egészségi problémái miatt kicsit korlátozottan, feleségével, Katalin asszonnyal együtt nagyon aktív társadalmi életet él. Mindkettőjük szívéhez közel állnak a művészetek: a színház, a zene, a képzőművészet nyilván olyan gyógyírként, amely simogatja a lelket, megtisztítja a fejet, nemesebbé varázsolja az embert.

Fiatal éveimtől szeretem az irodalmat, a zenét, számát sem tudom az elolvasott könyveknek. Diákként nem jutott sok időm a kultúrára, de később orvosként sok művész és ismert személyiség volt a betegem, színészek, zenészek, sportolók, s protokolláris kötelességnek tekintettem, hogy a meghívásaiknak eleget tegyek, és tettem is, nagy örömmel. S teszem ezt ma is, tolószékben ülve. Sajnos, a sportot csak a tévé képernyőjén követem, főleg a jégkorongot, mert az unokám aktívan hokizik.

A bársonyos forradalom idején úgy tűnt, hogy „Testvér lészen minden ember” – ahogy Johannes Mario Simmel fogalmazott. Nem tartott sokáig, s egyre inkább háttérbe szorul a tolerancia, a tisztelet, ezzel szemben erősödik a gyűlölet, az agresszió, a nacionalizmus, antiszemitizmus, extrémizmus. Hogyan lehetne ellene védekezni?

Az én életemben óriási változásokat hozott a bársonyos forradalom: a szabad gondolkozás és mozgás hatalmas megkönnyebbülést jelentett a szocializmus bezártsága után. Sajnos, a kezdeti eufóriát rossz értelmezés váltja föl, mindaz, amit említett. Hogyan védekezzünk? A lényeg, hogy gondosan neveljük az ifjú nemzedéket, egész a felnőttkorig. Az a fontos, hogy vérükbe ivódjon a demokrácia, s ebben nagy szerepük van a szülőknek, az iskolának, a társadalomnak. Az elmúlt választási időszakban magam is jártam Szlovákia-szerte az újságíró Andrej Bánnal magyarázni, mi a fasizmus; remélem, volt értelme, sikeres lesz mindannyiunk igyekezete, hogy valós információkkal eltüntethetjük a dezinformációt, s megmentjük a fiatalokat ezektől a veszélyes jelenségektől.

Egy emberi életet nem lehet begyömöszölni egy beszélgetésbe, az öné tragikus és szép pillanatokban is bővelkedik. Előbbiekkel szemben védőpajzsként veszi körül a család: Katalin asszony látszólag törékeny, de a valóságban erős hölgy. Ő az őrangyal, a motor?

A család életem motivációja, a feleségem egy hős, aki jóban-rosszban velem van több mint 56 éve. Erős, szép ez a kapcsolat, mély tisztelet övezi, neki köszönhetem, hogy még élek. Két lányunk – Ronnie neurológus, Wanda pszichopédiával foglalkozik – és három unokánk, a 15 éves gimnazista Hanka, a 13 éves kitűnő tanuló és jégkorongozó Samko és a 10 és fél éves Tamarka, aki folyékonyan beszél angolul és hiphoptáncos, ráadásul neurológus akar lenni, rengeteg örömöt hoz az életünkbe.