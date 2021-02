Titkos üzenet írtak a Perseverance ejtőernyőjére – meg tudnád fejteni?

A Vörös bolygón való landolásakor a marsjáró különös ejtőernyőjét több esetben is látni lehetett. Elsősorban piros-fehér mintázatával keltette fel az internetezők figyelmét, melyről időközben kiderült, hogy más is rejt. A minta valójában egy angol nyelvű titkos üzenet, amit dekódolni kell.

Mivel a NASA kevés segítséget adott a dekódoláshoz, a feliratot az igazi űrrajongók fejthetik meg, A megfejtéshez a számok világában jártasak is könnyen eljutnak. A landolás óta már többen is rájöttek a megoldásra, így arra is, hogy milyen lépésekkel lehetett ahhoz eljutni.

Love it! Binary message in Perseverance's parachute.



DARE MIGHTY THINGS



Az ejtőernyőn három, koncentrikus kört láthatunk: piros és fehér színű szeletekkel. Ha ezeket felosztjuk és az 1, valamint a 0 értékeket társítjuk hozzájuk, akkor további számokat kapunk, melyeket az ASCII karakterkódolási rendszert használva betűkre válthatunk.

A betűket összeolvasva jön ki a: „Dare Mighty Things” üzenet, ami magyarul annyit tesz: „merj hatalmas dolgokat tenni”.

A külső körben további koordinátákat fedezhetünk fel, melyek a NASA kaliforniai űrközpontjának földrajzi koordinátáit rejtik.

